PSG-Barça (1-1) : "On pensait débuter le match d'une autre manière", reconnaît Pochettino

Le PSG et le Barça se sont quittés sur un nul (1-1) ce mercredi au Parc des Princes. Un résultat qui permet à Paris d'accéder aux quarts de finale.

Le PSG disputera les quarts de finale de la Ligue des champions. Bousculés par des Barcelonais déchaînés en première mi-temps, les Parisiens ont pu compter sur un Keylor Navas étincelant pour ne pas sombrer avant de contrôler davantage la seconde période. Un match difficile analysé par Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Comment expliquez-vous la fébrilité de votre équipe ce soir ?

Mauricio Pochettino : On l'emporte quand même 5-2 à l'issue des 180 minutes. Je suis très content de passer en quart de finale de Ligue des champions. C'est un énorme soulagement d'être qualifié deux mois après mon arrivée à Paris. J'ai entendu parler de beaucoup de choses négatives ces derniers jours et je suis satisfait de cette qualification.

Qu'avez-vous dit à vos joueurs pour les réveiller à la mi-temps ?

La première mi-temps ne s'est passée comme on le souhaitait. On était très deçus à la pause, les joueurs aussi. On a trop subi mais on a corrigé pas mal de choses en seconde mi-temps. On a élevé notre niveau de jeu, notre agressivité, on a mieux utilisé le ballon, en étant à la hauteur de ce que l'équipe est capable de faire. On est très contents pour le club de passer en quart de finale.

Un mot sur la prestation de Keylor Navas.

C'est vrai qu'il a été incroyable. Il a eu une soirée dingue, il a aidé énormément l'équipe. C'est en grande partie grâce à lui qu'on est en quarts. Il est l'un des meilleurs gardiens du monde et il l'a démontré ce soir.

Avez-vous craint pour la qualification ?

Le début de match a été difficile. On pensait tous le débuter d'une manière différente. On perdait les ballons rapidement, on n'était pas suffisamment agressifs. Il y a eu ce penalty repoussé par Keylor Navas qui nous a donné de l'énergie. Ensuite, on a corrigé certaines choses après la pause.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.