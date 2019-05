Leeds - Derby County (2-4) : Derby County rejoint Aston Villa en finale des play-offs

Les hommes de Frank Lampard ont inversé la tendance et se sont imposés par deux buts d'écart sur la pelouse de Leeds. Ils iront à Wembley.

Au terme d'un match totalement fou, Derby County a décroché son billet pour la finale des play-offs à Wembley. Après s'être incliné 1-0 sur sa pelouse, les hommes de Frank Lampard se rendaient à Leeds ce mardi soir pour le match retour de cette demi-finale de play-offs en Championship. Le duel de techniciens entre Marcelo Bielsa et l'ancien meneur de jeu des Blues a tenu toutes ses promesses et a donné place à une rencontre agréable à suivre, ouverte, et très riche en suspens.

Si Leeds pensait facilement se qualifier pour la finale à Wembley après son succès à l'extérieur à l'aller, c'est un tout autre scénario qui a eu lieu. Pourtant, les hommes de Marcelo Bielsa ont certainement pensé avoir fait le plus dur avant la demi-heure de jeu avec l'ouverture du score de Dallas pour les locaux. Mais Derby County, plus entreprenant dans cette rencontre, a logiquement égalisé avant la pause grâce à un coup de maître de son entraîneur.

Lancé avant la mi-temps par Frank Lampard, Jack Marriott a scoré sur son premier ballon touché et après 10 secondes passées seulement sur le terrain. Au retour des vestiaires, galvanisé par son but avant la pause, Derby County a continué de pousser et a été récompensé. Mount a permis aux Rams de refaire leur retard sur la double confrontation en marquant avant l'heure de jeu. Leeds a alors pris l'eau durant quelques minutes encaissant un troisième but sur un penalty transformé par Wilson.

Mais les hommes de Marcelo Bielsa n'ont pas été (virtuellement) éliminé bien longtemps puisque Dallas, insaisissable, a réduit la marque. La dynamique s'est alors totalement inversée avec une équipe de Derby County procédant par contre, tandis que le Leeds de Marcelo Bielsa a repris confiance. L'exclusion de Berardi à moins d'un quart d'heure de la fin a métamorphosé la rencontre. Derby County a repris sa marche en avant et Marriott a inscrit le but de la délivrance.

Les Rams sont donc qualifiés pour la finale des play-offs, eux qui avaient échoué en demi-finale la saison dernière face à , et affronteront à Wembley. L'occasion pour Frank Lampard, dont c'est la première saison sur le banc de Derby County, de retrouver une vieille connaissance puisque son ancien coéquipier et capitaine à , John Terry, est l'entraîneur adjoint des Lions. Derby County tentera de retrouver la plus de dix ans après l'avoir quitté. La dernière fois que les Rams ont joué dans l'élite c'était lors de la saison 2007-2008 avec une saison restée dans les annales puisque les Rams avaient réalisé une seule victoire en 38 journées.