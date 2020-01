Sadio Mané meilleur joueur de Premier League selon Fabregas

Le milieu de Monaco, passé notamment par Arsenal et Chelsea, estime que l'attaquant des Reds est le meilleur joueur d'Angleterre actuellement.

Lors d'une séance de questions-réponses sur Twitter , on a demandé à l'actuel joueur de de choisir le meilleur joueur de la première division anglaise et il a répondu simplement : "Mane pour moi".

Une réponse qui intervient le jour-même où la star de Liverpool a été élue joueur africain de l'année , ayant notamment joué un rôle décisif dans le succès des Reds en . Le finaliste de la CAN avec le compte déjà 11 buts et 6 passes décisives cette saison outre-manche avec le leader incontesté du championnat.

Fabregas n'a pas non plus mis lontemps à désigner le championnat le plus difficile dans lequel il ait joué, lui qui a aussi connu la avec le Barça : "La , de loin !"

En ce qui concerne les adversaires les plus coriaces du milieu de terrain, Fabregas a choisi Steven Gerrard et un autre nom moins connu : "Fabrice Muamba quand il était à Bolton. Il était l'homme qui me marquait pendant 95 minutes et il me suivait même aux toilettes si nécessaire. Mais j'ai fini par marquer à chaque match."

Le milieu monégasque a également assuré être déterminé à réussir en Principauté. "Il y a toujours des motivations différentes à différents stades , a-t-il dit. Maintenant nous avons un grand défi devant nous avec le nouvel entraîneur et je suis sûr que nous verrons une grande différence dans quelques semaines quand nous aurons tous ce qu'il veut de nous."