Le lecteur DVD de Zidane, les transferts avortés à MU, les fiestas avec Rami : les souvenirs de Mexès

Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, Philippe Mexès (40 ans), qui a joué à l'AJ Auxerre, l'AS Roma et l'AC Milan, est revenu sur ses deux transferts avortés à Manchester United.

Une photo avec Sir Alex

« J'avais autour de 17 ans. J'étais à Auxerre. Alex Ferguson me voulait. J'avais visité toutes les installations là-bas. J'ai encore une photo de moi avec Alex Ferguson chez mes parents ! C'était la grosse équipe avec les Beckham, Schmeichel, les frères Neville, Giggs ou (Andy) Cole. J'avais finalement resigné avec Auxerre. Ça a failli se faire encore plus tard. Guy Roux s'était mis d'accord avec eux. Mais j'avais choisi l'AS Rome. Il s'était passé beaucoup de choses autour de ce transfert… », se remémore Mexès.

A l'époque, l'AS Roma avait été sanctionnée par le Tribunal arbitral du sport pour avoir engagé Philippe Mexès en juin 2004, avant que son contrat n'expire avec l'AJ Auxerre.

Le club romain avait été interdit de recrutement pendant le mercato d'hiver 2005 et avait été contraint de verser 7 millions d'euros à l'AJA. Quant à Mexès, il avait été suspendu pendant six semaines.

L'article continue ci-dessous

Zidane grand seigneur, la douce folie de Rami

En ce qui concerne ses meilleurs souvenirs, Mexès a raconté comment il avait été accueilli par Zinédine Zidane en équipe de France : « Il a facilité mon intégration quand je suis arrivé chez les Bleus. Il m'a pris sous son aile en me mettant à l'aise, en me protégeant. Je me souviens qu'il était venu me voir, un soir, dans ma chambre. Il voulait savoir si tout allait bien. Il est entré, on a discuté un peu et il avait un paquet à la main. Il m'a offert un magnifique lecteur DVD ! J'ai vécu ma première sélection à Malte (4-0) avec lui. J'étais entré une dizaine de minutes (à la 85e à la place de Lilian Thuram, le 16 octobre 2002). Être avec lui sur le terrain, c'était énorme à 20 ans ! »

Enfin, Philippe Mexès a livré une anecdote savoureuse sur Adil Rami, toujours partant pour faire la fête : « On s'était retrouvés à Paris juste avant un match amical contre le Brésil avec l'équipe de France. Nous avions passé une super soirée. Adil avait toujours des plans. On avait bu quelques coups… Puis je m'étais retrouvé tout seul. Adil avait disparu en pleine nuit. Je ne savais pas où il était passé et je ne l'ai plus revu jusqu'à Clairefontaine le lendemain. Du Adil tout craché. Derrière, j'avais sans doute fait mon meilleur match en équipe de France, en plus contre le Brésil où on gagne (1-0, le 9 février 2011). »