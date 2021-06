L'échec de Depay à Manchester United, Mourinho s'explique

L'ancien entraîneur de Memphis Depay à Manchester United se souvient d'un joueur très professionnel, mais encore trop "enfantin" pour le haut niveau.

Jose Mourinho admet qu'un trait "enfantin" a coûté à Memphis Depay durant son aventure à Manchester United, mais le Portugais prétend avoir toujours cru aux capacités de l'attaquant néerlandais et est confiant quant à ses chances de briller à Barcelone. L'international néerlandais, très apprécié, était un jeune prometteur lorsqu'il est arrivé à Old Trafford sous les ordres de Louis van Gaal en 2015, avant de partir pour Lyon 18 mois plus tard après avoir disputé 53 apparitions et marqué seulement sept buts.

José Mourinho a été à l'origine de son départ, Memphis Depay ayant du mal à exploiter son potentiel à Old Trafford alors que des questions étaient constamment posées auteur de son tempérament et son caractère. Dans des propos accordés à talkSPORT, le technicien portugais est revenu sur la personnalité de l'attaquant.

"Il va à Barcelone avec la maturité et le bon âge pour le football"

"J'ai lu quelque chose à propos de Wayne Rooney disant que Memphis était allé à un match de réserve et il est arrivé avec cette grosse Rolls Royce et son chapeau de cowboy et c'était un peu Memphis. Bon gars, vraiment bon gars. Bon professionnel. C'est un très bon professionnel, les gens peuvent le regarder et penser que c'est un fêtard. C'est un bon professionnel, je pense qu'il a maintenant sa maturité à Lyon, ce dont les joueurs ont parfois besoin", a expliqué l'ancien coach du Real Madrid.

"Parfois, ils vont trop tôt dans les plus grands clubs où ils ne sont pas prêts à y faire face et comprennent que dans les plus grands clubs, il y a une compétition interne et vous ne pouvez pas jouer tout le temps. Il y a des joueurs fantastiques avec qui se battre avec vous pour une place. Ils perdent un peu leur sens des réalités et deviennent un peu enfantins, ce qui est finalement ce qui s'est passé", a ensuite estimé le Mou, qui s'attend à voir Memphis Depay au top de sa forme en Catalogne.

"Quand il a décidé d'aller à Lyon, c'était un grand pas pour lui. Maintenant, il va à Barcelone avec la maturité et le bon âge pour le football. Je crois que la culture du football de Barcelone l'aidera à vivre longtemps dans cette partie importante de sa carrière". Au Barça, il retrouvera son compatriote, en la personne de Ronald Koeman.