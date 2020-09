League Cup : Leeds éliminé dès le 2e tour par une D3

L'équipe de Marcelo Bielsa a été éliminée à domicile par Hull City, pensionnaire de League One.

Le deuxième tour de la League Cup a commencé mardi et se poursuivait ce mercredi. Parmi les principales affiches, affrontait Hull City (League one) à Elland Road. Menés 1-0, les hommes de Bielsa ont égalisé à la 93e minute avant de s'incliner aux tirs au but (9 à 8).

Un autre club de a été éliminé ce soir : par Brentford (Championships) sur le score de 2 buts à 0.

De son côté, n'a fait qu'une bouchée de Salford (League Two) en s'imposant 3-0 avec notamment un doublé de Moise Kean. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti avait laissé sa recrue phare du mercato, James Rodriguez, au repos.

Enfin, West Bromwich Albion a battu Harrogate (League Two) 4-0 et et éliminé Ipswich (League One) un but à zéro.

FULL-TIME!



Here are the final scores as tonight's action comes to a close. #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/LXBPl3A9kV — Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 16, 2020

Jeudi, les trois derniers matches du deuxième tour se joueront :

– Sheffield United ; Wolves – et – Portsmouth.

Le tirage au sort du 3e tour de la

Lincoln City -

Bristol City -

Morecambe - Utd

Luton Town - Manchester Utd

Preston North End - Brighton/Portsmouth

Fulham - Sheffield Wednesday

-

Utd - Hull City

Millwall - Burnley/Sheffield Utd

- Barnsley

Wolves/Stoke City - Gillingham

-

West Bromwich Albio - Brentford

Newport County -

Fleetwood Town - Everton

Leyton Orient -