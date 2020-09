League Cup – Un doublé pour Haller, Bournemouth élimine Palace

Le deuxième tour de la League Cup a été très animé et Sébastien Haller (West Ham) s'est mis en évidence.

Si la n'existe plus en , elle est toujours de la partie en . Et ce mardi soir, les premiers matches du deuxième tour se disputaient.

Parmi les principaux résultats à retenir, la victoire 3-0 de face à Charlton (League One) grâce à un doublé de Sébastien Haller (22e et 26e) et à un but de Felipe Anderson (80e).

De son côté, , relégué en Championship à l'issue de la saison 2019-2020, a éliminé ( ) à l'issue d'une séance de tirs au but complètement folle : 11 à 10 et les gardiens des deux équipes ont raté leur tentative ! Et dire qu'il y avait 0-0 à l'issue du temps réglementaire.

On notera aussi la victoire de sur Blackburn, club de Championship (1-0, but de Ryan Fraser à la 35e) ainsi que le succès d' sur le terrain de Burton, club de League One (3-1) avec un superbe but de Jack Grealish.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 🇬🇧#CarabaoCup

😱 Grealish offre la qualification à Aston Villa d'une reprise de volée folle !

⚡⚡ Une reprise à l'instinct sur corner !https://t.co/h9V1KABejP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 15, 2020

Les matches du deuxième tour joués mercredi

West Bromwich Albion - Harrogate Town

- Hull City

- Salford City

Ipswich Town -

Bristol City - Northampton Town

– Brentford

Le tirage au sort du 3e tour de la

Lincoln City -

Bristol City/Northampton Town - Aston Villa

Morecambe - Newcastle Utd

Luton Town - Manchester Utd

Preston North End - /Portsmouth

Ipswich Town/Fulham - Sheffield Wednesday

- Bournemouth

West Ham Utd v Leeds Utd/Hull City

Millwall - /Sheffield Utd

- Barnsley

Wolves/ - Gillingham

-

West Brom/Harrogate Town - Southampton/Brentford

Newport County -

Fleetwood Town - Everton/Salford City

Leyton Orient -