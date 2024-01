Le surprenant favori du Barça pour la succession de Xavi

Le nom d’un entraineur est particulièrement cité comme le favori pour succéder à Xavi la saison prochaine.

Sous pression en Liga avec les résultats décevants ces dernières journées, le Barça va subir une autre pression ces six prochains mois. En effet, le club blaugrana doit trouver un entraineur pour remplacer Xavi la saison prochaine. Le technicien catalan a annoncé samedi son départ du club au terme de l’exercice en cours. Alors que plusieurs noms sont annoncés pour prendre la succession de Xavi, le Barça aurait déjà identifié le remplaçant de l’ancien international espagnol.

La décision inattendue de Xavi

La défaite face à Villareal samedi lors de la 22e journée de Liga (5-3) était celle de trop pour Xavi Hernandez. Le technicien a annoncé en conférence de presse d’après-match qu’il allait quitter le club à la fin de saison. Xavi estime surtout qu’il n’est plus l’homme de la situation pour le FC Barcelone. « Le 30 juin, je ne serai plus l'entraîneur du Barça. Je pense que la situation n'était pas tenable. Le club avait besoin d'un changement de dynamique. Nous jouons avec trop de tension et je pense qu'en tant que Culé, la meilleure chose à faire est partir. Je ne veux pas être un problème pour le Barça, je veux être une solution et je pense que je peux l'être d'ici le mois de juin ». Une déclaration qui a non seulement suscité des réactions en Catalogne mais aussi des rumeurs sur son éventuel remplaçant.

Hansi Flick est le favori du Barça pour remplacer Xavi

Dans la foulée de l’annonce de Xavi de quitter le club en fin de saison, plusieurs noms ont commencé par être associés au Barça. Ainsi, Jürgen Klopp, qui a aussi annoncé son départ de Liverpool au terme de la saison, Thiago Motta ou encore Roberto De Zerbi sont tous annoncés comme de potentiels remplaçants de Xavi. En plus de ces derniers, Thomas Tuchel, sous contrat avec le Bayern Munich, a même fait un appel du pied au club blaugrana, entrainant la colère du club bavarois. Cependant, le choix du Barça ne porte sur aucun d’entre eux.

A en croire Sport Bild, le favori du FC Barcelone pour prendre la succession de Xavi serait Hansi Flick. L’ancien coach du Bayern Munich serait le choix du président barcelonais, Joan Laporta, qui l’a d’ailleurs contacté en 2021 avant l’arrivée de Xavi. De son côté, le technicien allemand, limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne l’été dernier, serait partant pour une nouvelle expérience et surtout à l’étranger.