Liga, l'appel du pied de Tuchel au Barça

L’ancien entraineur du PSG, Thomas Tuchel, a fait un appel du pied après l’annonce de départ de Xavi.

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez a déclaré samedi après la défaite contre Villareal (5-3), qu’il allait quitter le club en fin de saison. Après l’annonce du technicien espagnol, plusieurs noms sont pressentis pour prendre la succession de Xavi en juin prochain. Alors que son nom n’est pas évoqué parmi les prétendants du banc du Barça, Thomas Tuchel s’est proposé lui-même au club blaugrana.

L’annonce choc de Xavi Hernandez

« Le 30 juin, je ne serai plus l'entraîneur du Barça. Je pense que la situation n'était pas tenable », a déclaré Xavi en conférence de presse après la déroute du Barça contre Villareal, samedi. Le technicien espagnol estime surtout qu’il n’est plus l’homme de la situation pour le FC Barcelone.

« Le club avait besoin d'un changement de dynamique. Nous jouons avec trop de tension et je pense qu'en tant que Culé, la meilleure chose à faire est partir. Je ne veux pas être un problème pour le Barça, je veux être une solution et je pense que je peux l'être d'ici le mois de juin », a-t-il lâché. La décision de Xavi Hernandez a notamment été validée par Joan Laporta qui accepte le départ de la légende catalane. « C'est une formule que j'accepte parce que c'est Xavi. Il est honnête, digne, il aime le Barça et c'est une légende. Je sais qu'il s'engagera », a confié le président du FC Barcelone.

Thomas Tuchel drague le Barça

Après l’annonce de Xavi, plusieurs noms sont annoncés pour prendre la relève la saison prochaine. Selon la presse catalane, Luis Enrique serait le favori du vestiaire mais il est peu probable que l’entraineur du PSG se libère aussi tôt se ses engagements avec le club de la capitale. Si l’actuel ne peut pas venir, un ancien entraineur du PSG pourrait quand même s’asseoir sur le banc du Barça la saison prochaine.

Dans une interview avec Sky Germany, Thomas Tuchel a affirmé qu’il ne serait pas contre une nouvelle expérience à l’extérieur et particulièrement en Espagne. « Partir à l’étranger me plairait à nouveau. L’Espagne a un championnat extraordinaire. De mon point de vue, et d’après mon expérience de travail avec les Espagnols, ils se caractérisent par une énorme confiance en eux. Lorsque vous parlez avec des joueurs espagnols, j’ai vite l’impression que vous interagissez avec la personne », a laissé entendre l’actuel coach du Bayern Munich.