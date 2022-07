Le Santos FC rêve d’un retour de Neymar dans ses rangs

Le président de Santos FC vient de déclarer qu’il serait très heureux de pouvoir récupérer l’ancienne star de l’équipe, Neymar.

L’homme fort du Santos a révélé dans une interview qu'il est en contact direct avec le père de Neymar et qu'il est en pourparlers pour le retour de la star. Des nouvelles qui risquent faire beaucoup de bruit dans la capitale française.

Santos « avait le devoir d’essayer » pour Neymar

Ce qui n'était qu'un "rêve lointain" pour les fans de Santos pourrait bien prendre forme devenir réalité prochainement. Andres Rueda, président de Santos, a confirmé dans une interview à Radio Guaruja qu'il a des contacts avec le père de Neymar et qu'il y a des discussions pour un éventuel retour de la star parisienne dans son club formateur.

"Je parle au papa de Neymar de manière récurrente, nous échangeons des idées et cela fait partie de notre quotidien. Avec cette opportunité et ce qui se passe avec lui au PSG, Santos laissera toujours les portes ouvertes et rêvera. Santos aimerait avoir Neymar chez lui", a déclaré Rueda.

"Quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait un jour. Nous avons parlé, nous savons que c'est difficile mais c’est un rêve que nous avons. On discute et mon obligation est d’au moins essayer", a conclu M. Rueda.

Neymar est en ce moment en vacances au Brésil et a rendu visite à son propre institut, situé à Praia Grande, à Baixada Santista. Il est prévu que la star auriverde se rende au CT Rei Pele, le centre de Santos, dans les prochains jours.

Neymar n’est pas pressé de bouger

La rumeur d’un potentiel départ Neymar cet été a commencé à circuler suite à la sortie tapageuse de Nasser Al-Khelaifi dans les médias. Le patron du club avait décrété la fin du « bling-bling » et le joueur brésilien et son clan se sont sentis particulièrement visés. Des bruits ont alors commencé à circuler au sujet d’un transfert, avec des intérêts de Chelsea et de la Juventus évoqués dans les médias. Néanmoins, et comme GOAL l’annonçait il y a quelques jours, « Ney » n’est pas pressé de changer d’air. Il privilégie la stabilité, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde. Son départ est d’autant plus hypothétique qu’il vient d’activer la clause qui lui permet de rester chez les champions de France jusqu’en 2027.