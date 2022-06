Salaire, durée de contrat, primes... Les détails de la prolongation de Neymar au PSG

Le Brésilien a le pouvoir d'activer une option afin de prolonger son contrat au PSG d'une année supplémentaire ce qui compliquerait un départ.

Neymar et le Paris Saint-Germain c'est une histoire d'amour avec des hauts et des bas qui dure depuis maintenant cinq ans. "Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière", a indiqué Nasser Al-Khelaïfi dans une interview accordée à Le Parisien.

Neymar a la main sur sa prolongation

Si ces dernières semaines, un départ du Brésilien a été évoqué, son histoire avec le club de la capitale pourrait encore durer quelques années et même atteindre les noces d'Etain, célébrant les dix années de mariage. Et ce en dépit des dernières déclarations de Nasser Al-Khelaïfi sur la suite du projet parisien et sur "la fin des paillettes" au sein du club.

Neymar défendu par une légende du PSG

En effet, alors que Neymar avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 la saison dernière, avec une année supplémentaire en option, L'Equipe a révélé que le Brésilien disposait d'une autre année en option dans son contrat qu'il pourrait activer cet été, à partir du 1er juillet. Autrement dit, sans que le PSG ait son mot à dire, Neymar pourrait se retrouver à prolonger son contrat jusqu'en juin 2027 avec le champion de France en titre.

Un contrat en béton, un salaire exhorbitant

Neymar, qui s’est engagé à accepter un salaire dégressif, s’est ainsi vu offrir la possibilité d’allonger la durée de son contrat en deux temps. La première au travers d’une option levée en juillet 2021 qui a étendu le contrat signé jusqu’en 2026. Un principe identique à celui qui permettra au Brésilien d’étendre, s’il le souhaite, de nouveau son partenariat avec Paris jusqu’en juin 2027. Et si tel était le cas, un départ du Brésilien serait plus que compliqué à mettre en place.

"Je pensais que Neymar aurait déjà un Ballon d'Or", confesse un de ses coéquipiers au PSG

L'international brésilien a un contrat en béton et gagne environ 37,7 millions d'euros par an, sans compter toutes les primes d'éthique et les bonus accordés en fonction des performances collectives et individuelles. Un salaire que peu de clubs dans le monde entier pourraient payer et avec encore cinq ans de contrat à son actif, il sera difficile de déloger le Brésilien de Paris. Autant dire que l'ancien attaquant du FC Barcelone a plus que jamais son destin en main concernant son futur.

En activant son option d'un an supplémentaire, il enverrait un message plus que clair au PSG concernant ses intentions. Toutefois, Neymar aurait été "blessé" par les propos de son président selon les informations de RMC et pourrait donc faire l'impasse sur cette option afin d'évaluer toutes ses possibilités concernant son futur à Paris, ou ailleurs.