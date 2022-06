Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar prend son temps et ne pense qu’au Mondial

Neymar est au fait de la volonté du PSG de le céder mais il n'est pas pressé de bouger. Ses pensées sont surtout tournées vers le Mondial.

Par Raisa Simplicio et Thiago Fernandes

Neymar se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins, mais rien n’indique pour l’instant qu’il va changer d'air et de tunique. Et encore moins qu’il le fera rapidement. En cet été important et avec la grande échéance qui l’attend lui et la Seleçao en novembre prochain, il veut se donner tout le temps nécessaire pour prendre la bonne décision. Et celle-ci penche clairement en faveur d'un statu quo et d'une autre saison à Paris.

Entre Neymar et le PSG, un ressort s’est cassé

La presse française a révélé cette semaine que le PSG aurait communiqué à Neymar qu'il ne comptait plus sur l'attaquant. Selon GOAL, le joueur n'a pas reçu un tel message de sa direction mais il sait que ses responsables sont prêts à négocier avec lui en vue d'une rupture. Une problématique dont il se serait bien passé à quelques mois de la Coupe du Monde.

Aux yeux des dirigeants parisiens, Neymar n'est plus une pièce indispensable de l’effectif. Il incarnerait aussi le côté « bling-blig » avec lequel Nasser Al-Khelaifi voudrait en finir. C’est pourquoi le club est disposé à écouter les propositions pour le joueur. L'idée initiale est un transfert permanent, mais un prêt n'est pas exclu à condition que le club intéressé prenne en charge la totalité du salaire de la star.

La question du salaire constitue pour l'instant le plus gros obstacle, car Neymar est l’un des joueurs les mieux rémunérés au monde et peu de clubs sont en mesure de s’aligner sur ses exigences. En outre, l'attaquant estime que, s'il quitte Paris, un retour à Barcelone ou une expérience en Premier League seraient les meilleures options. Le club catalan, cependant, traverse une grave crise financière et n'a pas les moyens aujourd'hui de réaliser un tel investissement.

La priorité de Neymar est de rester au PSG

Même s’il ne se trouve plus dans une situation confortable à Paris, Neymar n'est cependant pas pressé de partir et évaluera les possibilités qu'il a à sa disposition calmement. GOAL est en mesure d’affirmer que l’ancien barcelonais a le Mondial en ligne de mire et qu’il est conscient que tout transfert potentiel doit être soigneusement étudié. D’autant plus s’il s’agit d'un départ pour l'Angleterre, un championnat considéré comme plus relevé. C’est pour cette raison d’ailleurs que sa priorité est encore de continuer en France.

Des sources proches de l'attaquant ont laissé entendre que certains clubs de Premier League se sont renseignés à son sujet, mais il n'y a pas de négociations menées pour le moment. L’intéressé continue à profiter de ses vacances et était présent avec sa famille à un événement à Rio de Janeiro, mardi dernier.

Pour Neymar, la priorité c’est le Mondial

Le fait d'être bien installé à Paris et au PSG est une donnée capitale dans la réflexion du joueur dans l’optique de la Coupe du Monde. Mais, d’un autre côté, son clan craint que le climat au club ne perturbe la concentration du joueur dans les prochains mois. Car il parait aujourd’hui évident que « Ney » ne jouit plus de la même cote auprès de Doha, que les autres vedettes de l’équipe francilienne.

Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025, avec une option de prolongation pour deux années supplémentaires. Rappelons qu'en 2019, le joueur a tout fait pour être transféré à Barcelone, mais le PSG a mis son veto. Aujourd'hui, c’est le scénario inverse qui semble se présenter. Le numéro 10 parisien n’est clairement pas disposé à y mettre du sien pour quitter le club.