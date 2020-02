Le Roi Pelé donne de ses nouvelles

La légende brésilienne, Pelé, vient de s’exprimer au sujet de son état de santé.

Quelques jours après que son fils Edinho se soit exprimé publiquement à son sujet pour dire qu’il se trouvait dans un « état de dépression », Pelé est sorti de son silence. À travers un communiqué, et pour rassurer tous ses fans, le « Roi » a affirmé qu’il allait bien, tout en reconnaissant vivre parfois « des jours compliqués ».

« Merci pour vos prières et votre inquiétude. Je vais bien. Je vais fêter mes 80 ans cette année. J'ai des bons jours et d'autres moins bons, c'est normal chez les gens de mon âge », a écrit le triple champion du monde à ses admirateurs.

Et à ceux qui se demandent s’il n’est pas démoralisé, la légende auriverde a assuré qu’il avait encore la force pour se battre et défier les obstacles qu’il trouve sur son chemin : « Je n'ai pas peur, je suis déterminé et j'ai confiance en moi [...] Je n'évite pas d'honorer les engagements de mon agenda très chargé ».

Cela fait plusieurs mois que Pelé ne se déplace qu’en fauteuil roulant et ses apparitions en publiques se font très rares, y compris lors des grands évènements. Il utilise un déambulateur pour marcher.