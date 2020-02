Pelé est déprimé d’après son fils

Le Roi Pélé a basculé dans une forme de dépression d’après ce qu’a révélé son fils à la TV brésilienne.

Pelé, l’un des plus grands joueurs de l’histoire, se trouve actuellement dans un état préoccupant. Depuis plusieurs années, sa santé s’est affaiblie et le temps qui passe n’arrange rien à sa situation. Dernièrement, son fils Edinho, a donné de ses nouvelles et celles-ci sont tout sauf rassurantes.

« Il est assez fragile, il a eu une arthroplastie de la hanche et n'a pas de rééducation adéquate, a confié Edinho. Ce problème de mobilité a déclenché une sorte de dépression. Imaginez, il est le Roi, il a toujours été une figure imposante et, aujourd'hui il ne peut pas marcher correctement. Il vit reclus. »

Cela fait plusieurs mois que Pelé ne se déplace qu’en fauteuil roulant et ses apparitions en publiques se font très rares, y compris lors des grands évènements. Il utilise un déambulateur pour marcher.

Pelé, triple vainqueur de la Coupe du Monde, aura 80 ans en octobre prochain. Un anniversaire qu’il espère bien célébrer avec ses proches et de tous ses fans.