Real Madrid, Roberto Carlos : "J'ai dormi plus souvent avec Ronaldo qu'avec ma femme"

Roberto Carlos continue à distiller des anecdotes croustillantes sur les Galactiques dans la presse espagnole.

Roberto Carlos dévoile des anecdotes inédites sur la vie au sein des Galactiques, l'équipe de stars planétaires réunies au par Florentino Perez au début des années 2000.

«Aujourd’hui, quand je regarde en arrière, je pense; comment est-il possible que nous ayons pu nous en sortir avec tant de folie? Après chaque match, il y avait des jets privés à gauche, à droite et au milieu. », a-t-il dans des propos relayés par AS.

"Nous nous retrouverions au terminal privé de Barajas (aéroport de Madrid, ndlr) et Beckham s'en allait Dieu sait où, Figo et Zidane partaient aussi quelque part, Ronaldo et moi pareil… et nous devions toujours nous entraîner deux jours après», raconte ainsi l'ancien international brésilien.

« J'avais l'habitude de prier pour que nos matches tombent le samedi afin de pouvoir assister à des Grands Prix de Formule 1 le dimanche. Il y avait des jets privés partout. C'était fou."

Parlant de Ronaldo Nazario, son ancien coéquipier et ami, avec qui il a remporté la Coupe du Monde en 2002 notamment, Carlos n'a que de bons souvenirs. «J'ai rencontré Ronaldo en 1993 et ​​à partir de ce moment, nous avons toujours partagé une chambre. J’ai dormi plus souvent avec Ronaldo qu'avec ma femme.», a lancé le latéral brésilien.