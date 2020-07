"Le retour de Messi à Newell's Old Boys n'est pas impossible"

Alors que les tensions s'accentuent au Barça en ce moment, D'Amico et Maxi Rodriguez espèrent pouvoir attirer Lionel Messi dans son ancien club.

Le vice-président des Newell's Old Boys, Cristian D'Amico, a indiqué que les portes du club restent ouvertes à Lionel Messi, tout en concédant que le sextuple Ballon d'Or aura le dernier mot s'il souhaite revenir.

Messi, qui a joué en étant gamin au sein de la formation des jeunes de Newell avant de déménager en Catalogne à l'âge de 13 ans, a peiné ces derniers jours pour tirer les Blaugrana vers le haut. Il ne semble plus avoir le même impact sur cette équipe qu'auparavant. Et sa frustration pourrait être amplifiée par la perte du titre de champion d' . L'avenir de la star argentine du côté du Camp Nou a rarement semblé aussi incertain que ces derniers mois, et bien qu'il ait déclaré dans le passé qu'un retour en serait extrêmement difficile pour des raisons familiales, D'Amico insiste sur le fait que Newell's ne renoncera pas à son espoir de pouvoir l'enrôler.

"Je ne sais pas si c'est impossible. Tout dépend de lui et de sa famille", a indiqué le directeur de ce club à TNT Sports. "En tant que dirigeants, nous devons fournir le meilleur contexte possible pour l'aider à prendre une décision. Lorsque Maradona est venu à Newell's, personne ne pensait qu'il pouvait venir. J'espère que quelque chose de similaire peut se produire avec Leo. Évidemment, nous ne devrions pas inventer les choses, c'est un sujet délicat. Quel fan de Newell ne rêve pas de voir le meilleur joueur du monde aux couleurs de son équipe? Le temps nous le dira peut-être, nous devons rester calmes."

Newell's a déjà pu accueillir un ancien de la maison cette semaine, en l'occurrence l'attaquant vétéran Ignacio Scocco se joignant à un transfert gratuit pour un quatrième sort au club après trois années de buts et de trophées à River Plate. L'ancienne star de et de l'Atletico Madrid Maxi Rodriguez est également revenu à l'Estadio Marcelo Bielsa en 2019 pour un troisième passage, et le joueur de 39 ans a fait appel du pied à son ex-coéquipier en sélection pour qu'il ait l'idée de rentrer chez lui. "J'espère qu'il viendra à un moment donné. Ce serait un rêve pour les fans. Il y a une famille derrière lui et cela peut être délicat. Mais s'il vient, il ferait mieux de le faire bientôt sinon je ne pourrai pas jouer avec lui à Newell's", a plaisanté l'ancien international albiceleste.