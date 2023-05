Le Real Madrid se prend un énorme vent sur le mercato

Alors que le Real Madrid souhaitait le faire revenir cet été, Takefusa Kubo a indiqué vouloir rester à la Real Sociedad.

Comme un symbole. Mardi soir, Takefusa Kubo a participé à la victoire de la Real Sociedad (2-0) face au Real Madrid en ouvrant le score en début de seconde période, faisant exploser la Reale Arena par la même occasion. Un symbole d'autant plus fort que quelques heures plus tôt la presse espagnole expliquait que les Merengues voulaient rapatrier l'international japonais.

Kubo crucifie le Real, deux fois

Mais visiblement, le joueur de 21 ans n'a pas oublié le traitement qu'il a reçu lors de son "passage" à la Maison Blanche. Arrivé en 2019, il n'a tout simplement jamais porté la tunique blanche, il a été prêté successivement à Majorque, Villarreal, Getafe et de nouveau Majorque avant d'être transféré à la Real Sociedad cet été. Avec le club basque, le natif de Kawasaki a explosé cette saison, comme s'il avait été libéré par ce transfert. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, Kubo contribue largement à la belle saison de La Real, actuel 4è de Liga.

Bien évidemment, il a été interrogé sur la possible qualification en Ligue des Champions de la Sociedad et un possible retour au Real après la rencontre, et sa réponse a été catégorique. "Quand j'étais enfant, j'avais pour habitude d'allumer la télé pour regarder la Ligue des Champions, je mettais même la musique. C'est la deuxième saison où je joue en Coupe d'Europe et je veux franchir le pas pour jouer cette compétition. (...) Il (Ancelotti) ne m'a pas parlé et, personnellement, j'avais peur que les gens de la Real Sociedad ne veuillent pas de moi pour la saison prochaine, mais ils me veulent et j'en suis très heureux. L’année prochaine je serai 100% txuriurdin", a-t-il lâché. Le message semble être très clair.