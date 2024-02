Le Real Madrid réagit enfin à la rumeur Mbappé

Le Real Madrid s’est enfin exprimé sur la probable arrivée de Kylian Mbappé l’été prochain.

La fin du mercato hivernal n’a pas mis fin aux spéculations sur l’avenir de Kylian Mbappé. Depuis samedi et les révélations du journal, Le Parisien, tous les médias s’accordent sur le fait que le natif de Bondy rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Les nouvelles rumeurs sur l’avenir de l’international français sont même arrivées au Real Madrid et ont suscité la réaction du club espagnol ce lundi.

Kylian Mbappé va quitter le PSG

Alors qu’il se faisait rare dans les médias depuis quelques jours, Kylian Mbappé est de retour au cœur de l’actualité depuis deux jours. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international français, toujours proche du Real Madrid, n’a toujours pas décidé entre une prolongation avec Paris et un départ à Madrid. Du moins, pas encore officiellement puisque Le Parisien, a révélé samedi que le joueur avait déjà pris sa décision. A en croire le média, proche du PSG, Kylian Mbappé aurait fait le choix de rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

Le journal précise même que le PSG se serait déjà résigné à l’idée de perdre le champion du monde 2018. Cependant, le club de la capitale assure de son côté ne pas être au courant d’une décision finale du Bondynois mettant en avant un pacte qui oblige Mbappé à lui communiquer son choix en premier. Mais l’ancienne joueuse du PSG et consultante pour Canal+? Laure Boulleau, a rajouté une couche dimanche en confirmant le départ de Kylian Mbappé pour la capitale espagnole sur les plateaux de la chaîne cryptée.

Le Real Madrid optimiste pour Mbappé

Comme on pouvait s’y attendre, l’information est arrivée en Espagne et surtout à Madrid. Les médias ibériques ont essayé de sonder le président du Real Madrid, Florentino Pérez, dimanche mais ce dernier a lâché une réponse ironique laissant planer encore plus le doute. Par contre, à l’instar du PSG qui envisage déjà un avenir sans Kylian Mbappé, le Real Madrid se préparerait aussi à l’arrivée du capitaine de l’Equipe de France.

Fabrizio Romano nous apprend ce lundi que le club madrilène se montrerait désormais « très confiant » à propos de la signature de Kylian Mbappé. Cependant, le Real insiste sur le fait que rien ne sera acté tant que le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’aura pas signé officiellement. En outre, à en croire le journaliste spécialiste du mercato, le Real Madrid serait très optimiste au vu des échanges entre les deux parties malgré une proposition salariale inférieure au contrat actuel de Mbappé avec le PSG.