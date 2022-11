Le Real Madrid prépare une offre énorme pour Radael Leao

Le Real Madrid a mis 80 millions d'euros de côté pour recruter la star milanaise.

Le Real Madrid est prêt à payer 80 millions d'euros pour la star du Milan Rafael Leao, qui a aidé les Rossoneri à remporter le titre de Serie A la saison dernière.

Leao a enregistré 11 buts et 10 passes décisives en 2021-22, mettant fin à la sécheresse de 11 ans de Milan pour un titre.

Et l'international portugais compte six buts et quatre passes décisives en 14 apparitions lors de cette campagne.

Selon le média italien CalcioMercato, le président madrilène Florentino Perez a décidé de faire de Leao le prochain "Galactico".

Mais sa montée en puissance n'est pas passée inaperçue, et de nombreux clubs européens sont intéressés par son arrivée pour améliorer leurs équipes.