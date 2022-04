Le Real Madrid peut être champion cette semaine si...

Nous entrons dans la dernière ligne droite de LaLiga. Il ne reste que cinq matchs dans la compétition et le Real Madrid est dans une position idéale pour remporter le titre de champion d'Espagne. La Casa Blanca compte 17 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et 18 sur le FC Barcelone, qui doit jouer contre la Real Sociedad et contre le Rayo Vallecano ces deux matches en retard.

Combien de points manque-t-il au Real Madrid pour être champion ?

Plusieurs scénarios s'offrent au Real Madrid pour détrôner l'Atlético Madrid et décrocher le titre de champion d'Espagne. Le premier d'entre eux est de compter uniquement sur ses propres résultats d'ici la fin de la saison. Le Real Madrid, mathématiquement, a besoin de 4 points pour remporter la LaLiga sans dépendre d'un autre résultat.

Actuellement, l'équipe d'Ancelotti compte 78 points et le nombre maximum de points que pourrait atteindre l'un de ses rivaux, le FC Barcelone, en raison du fait qu'il a un match en moins, serait de 81, ce qui signifie que les Merengue ont besoin de 82 points pour être certain à 100% de remporter le titre et ne pas dépendre de l'échec des Blaugrana.

Le Real Madrid peut être sacré sans jouer en cas de faux-pas du Barça

Il convient de noter que le Real Madrid aura besoin d'un point de plus que le FC Barcelone, car en cas d'égalité en fin de saison, l'équipe de Xavi aurait l'avantage sur celle de Carlo Ancelotti en raison de la différence particulière. Le FC Barcelone est encore dans la course, mais doit faire un sans faute. Les hommes de Xavi ont actuellement deux matches en retard sur le Real Madrid, dont un se disputant ce soir contre la Real Sociedad.

La mission s'annonce quasiment toutefois impossible pour les Catalans. Le FC Barcelone, qui reste sur deux défaites toutes compétitions confondues, affrontera la Real Sociedad, le Rayo Vallecano, Majorque, le Bétis, le Celta Vigo, Getafe et enfin Villarreal dans les prochaines semaines. Dans le scénario le plus favorable, le Real Madrid pourrait être sacré champion d'Espagne avant même de jouer son prochain match de championnat contre l'Espanyol.

En effet, le FC Barcelone va jouer deux fois entre temps et devra marquer au moins quatre points pour rester en vie dans la course au titre. Si le Barça fait un faux pas lors de ces deux matches, le Real Madrid pourrait ainsi avoir son destin en main et fêter son titre à domicile contre l'Espanyol. En outre, l'équipe madrilène dispose de trois moyens pour remporter le titre de champion :