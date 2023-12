Le Real Madrid n'a plus qu'un seul défenseur !

Le Real Madrid souffrait déjà d'une crise en défense centrale, mais les choses se sont encore aggravées lors de la victoire de jeudi contre Alaves.

Carlo Ancelotti est déjà privé des absents de longue date Eder Militao et David Alaba pour cause de blessure, et maintenant Nacho Fernandez est absent pour le moment après avoir été expulsé à Vitoria.

C'est la deuxième fois cette saison que Nacho voit rouge, après avoir été exclu dans les derniers instants de la victoire contre Gérone en septembre. Cela signifie que le vétéran manquera au moins deux matches, et peut-être plus si la Commission des compétitions décide de prolonger la suspension.

Ancelotti se retrouve donc avec Antonio Rudiger comme seul défenseur central senior disponible. Aurélien Tchouameni a disputé le reste du match contre Alaves, et il est donc le mieux placé pour jouer en tant que défenseur pour les matches contre Majorque et Almeria - bien que pour ce dernier, un défenseur central puisse être recruté avant ce match.

Il reste à voir si le carton rouge de Nacho changera l'approche du Real Madrid concernant la signature d'un nouveau défenseur central en janvier. Ancelotti en veut un, mais le conseil d'administration ne signera que le bon joueur, même si la situation pourrait changer à la suite de cette affaire.