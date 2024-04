Il n’y a plus de doute pour l’arrivée de Mbappé au Real Madrid. La Maison Blanche fait une demande au Bondynois.

Après son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va probablement s’engager avec le Real Madrid en Espagne. Le club de la capitale espagnole vient de donner le plein droit au capitaine de l’Equipe de France de faire ce qu’il veut.

Mbappé peut partir

Kylian Mbappé n’est plus un intouchable au Paris Saint-Germain. L’entraîneur Luis Enrique et le club francilien en sont conscients. Depuis que le joueur a annoncé à ses dirigeants qu’il quittera le PSG à la fin de son contrat cet été, son statut a changé. L’ancien Monégasque ne passe pas un bon moment depuis quelques semaines dans la capitale française.

Le joueur de 25 ans n’est plus un intouchable pour Luis Enrique, qui, depuis l'annonce de son départ, remplace régulièrement Mbappé lors des derniers matchs de la Ligue 1, provoquant la colère du joueur. Dimanche, lors du Classique à Marseille (victoire 0-2 du PSG), les caméras ont capté les gestes de mécontentement de l'attaquant lors de son remplacement. Le joueur n’a pas manqué de le manifester après la rencontre sur les réseaux sociaux. Pour l'entourage de Mbappé, ce changement est un « manque de respect envers Kylian ».

Mbappé choisit lui-même la date de son annonce de signature

Si le joueur aurait un accord avec le Real Madrid, la presse espagnole indiquait que Mbappé aurait même déjà signé son contrat avec la Maison Blanche. Selon Marca, le numéro 7 parisien a signé avec le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons depuis début février, le club blanc s'est mis d'accord avec la star française et son entourage sur la stratégie de communication à suivre. Bien entendu, la première chose serait de nier tout accord tant qu’il existe une possibilité que le Real Madrid et le PSG s’affrontent en Ligue des Champions, une circonstance qui ne pourrait se produire que si les deux clubs atteignaient la finale à Londres.

Par ailleurs, le quotidien ajoute que le Real Madrid a donné à Kylian Mbappé l'initiative de trouver la date idéale pour annoncer la signature. Le club vice-champion en titre d’Espagne a proposé au capitaine des Bleus de choisir le moment le plus approprié en fonction de son quotidien au PSG, à condition que cette date corresponde aux temps de compétition et aux besoins de l'équipe d'Ancelotti. Ainsi, tant que le PSG continuera en Ligue des champions, l'annonce attendue n'aura pas lieu, mais le fait que Madrid reste ou non en lice sera également pris en compte.