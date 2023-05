Le Real Madrid et Manchester United en concurrence pour un sniper

Le Real Madrid s'est lancé dans la course aux stars de l'Ajax, Mohammed Kudus et Jurrien Timber, convoités par Manchester United.

Les deux joueurs de l'Eredivise sont parmi les plus convoités d'Europe en ce moment, malgré la saison décevante de l'Ajax, qui se contente de la troisième place et a dû assister à la conquête du titre par son rival, le Feyenoord.

C'est peut-être justement à cause de cette mauvaise saison que Kudus et Timber ont l'impression d'être devenus trop grands pour le club amstellodamois.

Si l'agent de Kudus n'a pas caché le désir de son client de partir, Timber s'est montré plus discret. Il a récemment participé à une émission de télévision néerlandaise, mais a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées sur son avenir.

Tous deux pourraient quitter l'équipe cet été, et ils ont des prétendants de premier plan.

Kudus à Manchester ou à Madrid ?

La bataille autour de Kudus sera d'autant plus intrigante que le tireur d'élite ghanéen, auteur de 18 buts cette saison, est courtisé par Manchester United et le Real Madrid. Selon les médias espagnols, les Blancos sont désormais dans la course pour recruter le joueur de 22 ans.