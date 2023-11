Le Real Madrid a trouvé son Galactique (et ce n'est pas Mbappé)

Khvicha Kvaratskhelia serait la cible du Real Madrid pour l'été prochain

"J'ai grandi en regardant le Real Madrid à la télévision et maintenant c'est mon rival sur le terrain. Il est impossible de ne pas être heureux d'une telle soirée".

Tels étaient les mots de Khvicha Kvaratskhelia avant la défaite 3-2 de Naples à domicile contre le Real Madrid en Ligue des champions plus tôt cette saison.

Mercredi, les deux équipes s'affronteront à nouveau au Santiago Bernabéu lors de leur match de groupe retour.

Pour Kvaratskhelia, il s'agit d'un match très spécial entre son équipe actuelle, Naples, et l'équipe qu'il a soutenue dans son enfance et pour laquelle il rêve de jouer à l'avenir.

Ne soyez pas surpris si Kvaratskhelia réalise une performance digne des Galactiques dans la capitale espagnole.

Le Géorgien est dans une forme sensationnelle depuis deux mois.

Il a inscrit quatre buts lors de ses trois derniers matches en club et en sélection. Il a notamment ouvert le score lors de la victoire 2-1 sur l'Atalanta samedi, à l'occasion du premier match de l'entraîneur Walter Mazzarri à la tête du club.

Kvaratskhelia a connu une véritable renaissance ces dernières semaines. Il a contribué à 12 buts lors de ses 14 derniers matches et a retrouvé son niveau de classe mondiale.

Il a l'air frais, rapide, il bat des hommes pour le plaisir et son port de balle est de classe mondiale. Il a également l'air heureux, le mariage qu'il a célébré le mois dernier y étant certainement pour quelque chose.

Ce regain de forme fait suite à une période difficile sur le terrain, au cours de laquelle certains ont laissé entendre que la saison 2022-23 n'était peut-être qu'une saison pour le joueur de 22 ans.

Kvaratskhelia a mal terminé la saison dernière et cette mauvaise forme s'est répercutée sur la campagne actuelle.

Il a passé six mois sans marquer le moindre but et n'a délivré qu'une seule passe décisive.

Certains ont affirmé que la situation contractuelle de Kvaratskhelia était à l'origine de sa baisse de forme.

Le joueur de 22 ans est payé 1 million d'euros par an, ce qui fait de lui l'un des joueurs les moins bien payés de l'équipe de Naples.

Il a même été difficile d'organiser des réunions pour discuter d'un nouveau contrat, sans parler d'un accord qui reflète sa valeur.

Une dispute avec le manager Rudi Garcia, récemment limogé, après avoir été remplacé en septembre, a ajouté aux inquiétudes, mais Kvaratskhelia est aujourd'hui de retour à son meilleur niveau.

Ne vous y trompez pas, Kvaratskhelia est assez bon pour non seulement jouer pour le Real Madrid à l'avenir, mais aussi pour y devenir une star.

Il possède toutes les qualités particulières que l'on associe à un Galactico.

Il a été l'une des grandes stars du football européen la saison dernière, au cours d'une campagne historique pour les Partenopei.

Kvaratskhelia a quitté le Dinamo Batumi pour Naples l'année dernière pour 10 millions d'euros, ce qui s'est avéré être la bonne affaire de la saison.

Il a inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues, permettant au Napoli de remporter son premier Scudetto depuis 33 ans.

Il a réalisé une série de performances brillantes, notamment en écrasant la Juventus 5-1 en janvier et Liverpool 4-1 en Ligue des champions.

C'est pourquoi de nombreux grands clubs européens sont intéressés par le recrutement de la star en 2024.

Le Real Madrid dispose déjà d'un ailier gauche de classe mondiale en la personne de Vinicius Jr, mais Kvaratskhelia pourrait bien porter le maillot des Blancos dans les années à venir.