"Le Real est le favori pour gagner la Ligue des Champions"

Gaizka Mendieta a la foi, il voit le Real Madrid remporter la Ligue des Champions.

Gaizka Mendieta estime que Zinedine Zidane devrait être considéré comme l'un des meilleurs coaches d'Europe et il pense que le Real Madrid pourrait être favori pour remporter la Ligue des champions.

Madrid a remporté la compétition à 13 reprises, ce qui est plus que tout autre club dans l'histoire de la compétition, et se prépare à affronter le club de Jurgen Klopp lors du match retour mercredi soir.

En effet, Zidane l'a remporté quatre fois en tant que joueur et entraîneur au stade Santiago Bernabeu. Avant le prochain affrontement face à Liverpool, Mendieta a été choqué de voir qu'un média britannique qualifiait Madrid d'outsider contre Liverpool et de remporter la compétition.

"Combien de ligues de champions Zidane a-t-il gagnées? Quatre! C'est beaucoup de chance", a plaisanté Mendieta dans une interview avec Goal. "Toute équipe sportive a besoin d'un peu de chance dans des matchs spécifiques. Pour Zidane, en tant que coach, il a peut-être eu de la chance, mais au cours de sa carrière d'entraîneur , ce n'est pas la raison pour laquelle il a réussi."

"Regardez le Clasico l'autre jour, il a a fait un grand match tactiquement, non seulement pour arrêter le Barça, mais il a créé du du danger à travers son système. Il a bien lu le match avec ses remplacements. Il n'a pas assez de crédit comme il le mérite. pour ce qu'il fait.

"Je pense que certaines personnes pensent que c'est de la chance, mais on ne peut pas réussir constamment grâce à la chance. C'est l'un des managers les plus impressionnants du moment, oui."

Mendieta a joué à Valence, Barcelone et la Lazio, tandis que Zidane était à la fois à Madrid et à la Juventus dans une carrière qui les a vus se livrer des batailles au milieu de terrain dans les années 1990 et 2000.

Il a continué à féliciter son équipe pour sa capacité à basculer dans ces grands matchs: "Madrid peut, grâce à son ADN en Ligue des champions, rivaliser et gagner. Il manque des joueurs clés mais ils trouvent toujours un moyen.

"Je pense que c'est en grande partie grâce à Zidane que même lorsque les joueurs ne sont pas des habitués, ils peuvent intervenir et jouer, pour ne pas manquer leurs joueurs clés. Cela vient de la motivation et de la préparation, avec le coach qui a aidé Madrid.

"C'est une approche similaire au Bayern Munich où ils ont ancré une mentalité nécessaire en Ligue des champions. Nous avons vu qu'ils ont joué sans Lewandowski l'autre jour."

"Il fait peur aux défenseurs et cela a eu un effet sur le résultat en fin de match. Au moment où nous parlons, avec ce résultat, Madrid pourrait être favori. Ensuite, City et le PSG seront là en option B, ne l'ayant jamais gagné auparavant. Mais Madrid et le Bayern sont mes favoris. "