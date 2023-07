Le PSG veut doubler Manchester pour le nouveau Haaland

Selon différents médias, le PSG veut doubler Manchester pour s'offrir Hojlund

Manchester United pourrait renoncer à recruter Rasmus Hojland, de l'Atalanta, car le Paris Saint-Germain a entamé des négociations en vue de l'acquisition de l'attaquant.

Fabrizio Romano rapporte que United pourrait être sur le point de manquer Hojlund car le PSG est en négociations avec le camp du joueur. Le journaliste rapporte également que l'international danois a déjà accepté des conditions personnelles avec les Red Devils et qu'une offre est imminente.

Hojlund a impressionné l'Atalanta à l'âge de 20 ans et a déjà marqué 10 buts avec le club, tout en obtenant six sélections et en marquant six buts avec le Danemark.

L'Atalanta demanderait 70 millions d'euros (60 millions de livres/ 78 millions de dollars) pour l'attaquant et souhaiterait que le paiement soit effectué en espèces. Reste à savoir si United ou le PSG sont prêts à atteindre ce montant.