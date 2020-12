Le PSG talonné en Ligue 1 : "Non, ce n'est pas une bonne nouvelle", répond Tuchel

Alors que le classement est très serré en tête de la Ligue 1, Thomas Tuchel ne voit pas cela comme une bonne nouvelle pour le PSG.

Quatre jours après sa large victoire en Ligue des champions contre Basaksehir (5-1), le PSG reçoit ce dimanche (21 h) pour le compte de la 14e journée de . Un match abordé en conférence de presse par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. Avant cette rencontre, les Gones ne pointent qu'à deux petites unités du leader qui, contrairement aux saisons précédentes, est talonné par plusieurs clubs en haut du classement.

Est-ce préférable de conserver une défense à cinq contre Lyon ou repasser à quatre derrière, sachant que Lyon évolue le plus souvent en 4-3-3 ces derniers matches ?

Thomas Tuchel : Basaksehir a aussi joué en 4-3-3 et je ne suis pas sûr que Lyon continue comme ça. Ils ont joué en 4-4-2 contre . Je suis sûr qu'ils ont analysé notre match aussi, peut-être auront-ils une structure différente. On va peut-être attendre la dernière heure avant le match et décider à ce moment-là comment on va défendre. Dans la dernière heure, on pourra voir qui joue, comment ils jouent, et parler ensuite de notre structure défensive.

Comment défendre face au trio composé de Kadewere, Toko-Ekambi et Depay ?

Ils ont beaucoup de qualité, mais on a trouvé une structure, une manière de jouer en défendant en avançant. Le meilleur défenseur pour nous, c'est le ballon. Il est clair que Memphis Depay cherche souvent les espaces libres avec beaucoup de qualité, ce n'est pas facile, mais on va préparer l'équipe pour ça. Ils ont beaucoup de qualités individuelles, beaucoup de qualités offensives.

Lyon, Lille, Marseille et ne sont pas loin au classement. Est-ce une bonne chose d'avoir des concurrents si proches ?

Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est notre faute. On a perdu des points nécessaires contre et Monaco. C'est à nous de continuer de la même façon que les derniers matches, c'est notre défi. Les points des autres ce n'est pas notre souci. On doit rester concentrés et continuer à être performant.

Par son jeu offensif, Lyon n'est-il pas l'adversaire qui vous convient le mieux ?

Je ne sais pas. J'attends une équipe de Lyon très très forte. Lors des derniers matches au Parc, j'ai vu une équipe courageuse, qui est toujours arrivée pour montrer qu'ils sont forts et qu'ils ont presque les mêmes qualités que nous. J'attends la même chose demain. Ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, ils n'ont pas de fatigue lié à celà. Ils ont eu la possibilité de préparer ce match sur une semaine complète. C'est un match difficile pour nous, mais en même temps on joue avec beaucoup de confiance en ce moment. On est dans une bonne phase, on a gagné en capacité et j'ai confiance en mes joueurs. Ce sont des compétiteurs, ils aiment ces matches-là et c'est bien qu'on ait un match d'un niveau similaire à celui de la Ligue des champions à disputer. C'est la meilleure chose pour nous.

Êtes-vous inquiet pour Mauro Icardi, qui a raté 14 matches toutes compétitions confondues cette saison ?

Oui et non. Oui, parce que je suis toujours inquiet si un joueur est absent plusieurs semaines. Et non, parce qu'on ne peut pas trop penser aux joueurs blessés non plus. On doit trouver des solutions et pousser pour les gars qui sont là. Mauro travaille dur et j'espère qu'il va revenir sur le terrain très, très vite.

Rejouera-t-il d'ici la fin de l'année ?

Franchement, je ne pense pas que Mauro Icardi puisse jouer les quatre prochains matches.

Votre équipe est-elle libérée aujourd'hui, suite à la qualification en ?

J'espère vraiment. Les gars ont mérité de se sentir libérés. C'était compliqué de finir en tête du groupe en Ligue des champions. Les gars l'ont fait, c'est mérité. On leur a donné un jour pour récupérer, gérer les émotions et penser au travail qu'ils ont dû fournir.

Houssem Aouar a-t-il les qualités pour jouer au PSG ?

On a beaucoup de respect pour tous les clubs et les joueurs. Il est clair que Aouar est un joueur clé pour Lyon, c'est un joueur important pour l'équipe de aussi. C'est logique qu'il puisse jouer pour les meilleures équipes du monde. Il est talentueux, jeune, très fort et décisif pour Lyon.

Comment s'explique l'absence de Neymar dans votre "conseil des sages" composé de Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Keylor Navas ?

Je parle beaucoup avec lui, je suis toujours proche de lui, et pour moi c'est important qu'il soit libre de dire ce qu'il pense. On parle beaucoup tactiquement. Il n'est pas avec les cinq autres joueurs parce que je ne veux pas qu'il soit trop distrait. Il prend ses responsabilités sur le terrain, il est créatif, c'est un artiste. Je ne veux pas qu'il pense trop au reste, à l'organisation. S'il y a des choses trop importantes, il est clair qu'il est avec les joueurs clés. Mais pour le reste, les voyages, l'organsiation de la semaine, ce n'est pas avec lui, je veux qu'il joue avec toute la liberté possible.