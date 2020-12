PSG-OL - Mauro Icardi toujours absent, Tuchel pessimiste pour 2020

Encore blessé aux adducteurs, Mauro Icardi va faire l’impasse sur PSG-OL. Pablo Sarabia manquera également le choc.

Mauro Icardi a-t-il repris trop vite ? La question se pose après l’annonce de son forfait pour PSG-OL, prévu dimanche soir en clôture de la 14e journée de .

En effet, l’attaquant argentin souffre toujours des adducteurs, lui qui avait déjà dû renoncer à affronter (3-1) en L1 et Basaksehir (5-1) en Ligue des Champions.

Sarabia et Bernat également absents

Les 5 minutes jouées par Icardi face à fin novembre lui ont-elles «coûté» ce PSG-OL ? Difficile à dire, toujours est-il que Thomas Tuchel va devoir composer sans ses services. Jusqu'à quand ? Nous avons posé la question en conférence de presse, et le technicien allemand a fait part de son pessimisme.

"Est-ce que je suis inquiet par rapport à ses 14 matchs manqués ? Oui et non, a répondu Tuchel Oui, parce que je suis toujours inquiet si un joueur est absent plusieurs semaines. Et non, parce qu'on ne peut pas trop penser aux joueurs blessés non plus. On doit trouver des solutions et pousser pour les gars qui sont là. Mauro travaille dur et j'espère qu'il va revenir sur le terrain très, très vite. Avant 2021 ? Franchement, je ne pense pas que Mauro puisse jour les quatre prochains matchs..."

Deux autres Parisiens manqueront également la réception des Lyonnais. Juan Bernat, toujours en rééducation après sa blessure au genou, et Pablo Sarabi, touché aux ischios-jambiers.