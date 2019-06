Le PSG sur Donnarumma, Areola impliqué dans la transaction ?

Le club parisien serait en train de négocier avec le club de l'AC Milan afin de recruter le portier italien Gianluigi Donnarumma.

Selon les informations de Sky , le PSG, en quête d'un gardien, serait en train de négocier avec le club de l' afin de recruter le portier italien Gianluigi Donnarumma. Sky précise par ailleurs qu'Alphonse Areola serait impliqué dans la transaction.

La source italienne ajoute qu'il s'agirait d'un transfert à hauteur d'environ 50 millions d'euros. Il existerait même déjà un accord entre les deux clubs.

Dans la même négociation, avec une valorisation de 30 millions d'euros, Milan pourrait obtenir en échange Areola, le gardien du PSG dont les intérêts sont gérés, pour rappel, par Mino Raiola, tout comme ceux de Gigi Donnarumma.

Les deux clubs auraient ainsi d'ores et déjà préparé l'échange. Tout dépendrait désormais non seulement de la discussion entre Donnarumma et le PSG, mais aussi de la tractation entre Areola et Milan.

L'argent obtenu de la vente de Donnarumma représenterait un gain finaincer important pour Milan, qui récupérerait par la même occasion un très bon gardien en la personne d'Areola, lequel possède déjà une excellente expérience au niveau européen.