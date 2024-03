Le PSG prêt à faire une Neymar avec Yamal ?

Le Paris Saint-Germain prépare une offre ambitieuse de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal, le jeune joueur de Barcelone, afin de remplacer Mbappé.

Les géants de la Ligue 1 cherchent à remplacer Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre le Real Madrid cet été. Selon Marca, le PSG prépare une offre massive de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal, la jeune merveille du FC Barcelone âgée de 16 ans.

Le FC Barcelone serait au courant de l'intérêt du club français pour son joueur vedette et son agent Jorge Mendes a récemment rencontré le président du club Joan Laporta pour l'informer officiellement de l'offre. Malgré sa crise financière, le FC Barcelone n'a pas l'intention de se séparer de son jeune joueur, un an seulement après l'avoir promu dans l'équipe A. Le jeune homme de 16 ans a connu une période faste en termes de résultats et de performances. Le jeune prodige a connu une saison 2023/24 riche en rebondissements puisqu'il a participé à 37 matches toutes compétitions confondues, où il a marqué quatre fois et délivré six passes décisives.

Une fortune pour un joueur de 16 ans

Yamal a marqué quatre buts en Liga depuis le début de la saison, soit deux fois plus que tout autre joueur du même âge dans l'histoire de la Liga. L'attaquant n'aura 17 ans qu'en juillet.

Pour l'instant, l'équipe de Xavi cherchera à s'assurer une place en quart de finale de la Ligue des champions, alors qu'elle s'apprête à affronter Naples lors du match retour des huitièmes de finale, mardi.