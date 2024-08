Le PSG plus performant après Mbappé ? Achraf Hakimi répond cash

Ami de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a donné son avis sur les performances du PSG depuis que le Bondynois est parti.

Le Paris Saint-Germain s’en sort bien depuis le départ de Kylian Mbappé. Le club francilien a éprouvé de difficultés lors des deux matchs de préparation contre Sturm Graz (2-2) et le RB Leipzig (1-1). Mais les champions de France s’en sortent bien depuis la reprise du championnat.

Relation confuse entre Mbappé et le PSG

L’histoire a pris fin entre le Paris Saint-Germain et le meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat cet été, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a officiellement annoncé son départ du PSG en mai dernier. Un peu plus de deux semaines après, le Real Madrid a officialisé la signature du capitaine de l’Equipe de France. Depuis, les relations sont tendues entre la nouvelle recrue madrilène et son ancien club.

Imago

S’il avait mis en demeure le PSG pour réclamer ses dus en juin dernier, le Bondynois serait allé loin récemment. Le Monde indiquait début de cette semaine que Mbappé aurait saisi la LFP et l’UEFA par le biais de la FFF pour être en possession de ses salaires et primes "impayés" par le club francilien. Mais Paris affirme n’avoir reçu « aucune notification » sur ledit sujet. Finalement, les deux parties ont jugé bon de faire les choses de façon discrète pour trouver un terrain d’entente. L’entourage du président parisien ne croit pas Mbappé capable de faire un tel coup à son ancien club.

Le PSG sans Mbappé, Hakimi en parle

Pour l’heure, le départ de l’ancien leader du club francilien n’a encore aucun impact sur le PSG. Si les deux sorties de présaison laissaient du doute, c’est le contraire qui s’observe depuis le début du championnat. Pour son premier match de Ligue 1, le PSG pris le dessus difficilement sur Le Havre (1-4) au Stade Océane. En ce qui concerne la deuxième journée, cela a été un régal pour les champions de France.

Hôte de Montpellier au Parc des Princes, ce vendredi, en ouverture de la deuxième journée, le PSG a étrillé les Héraultais en s’imposant sur le score de 6-0. Visiblement, l’absence de Kylian Mbappé est loin de se faire sentir dans l’effectif du PSG. Interrogé sur les prestations XXL du club francilien malgré le départ de Mbappé, Achraf Hakimi n’a pas voulu trop en parler. « Non, vous cherchez les polémiques », a simplement répondu le défenseur marocain d’un ton rieur.

Faut-il rappeler que le Lion de l’Atlas a été auteur du quatrième but et passeur décisif du sixième but du PSG contre Montpellier, vendredi soir, au Parc des Princes.