Paris SG – Montpellier : Les Parisiens laminent les Héraultais (6-0)

Le PSG recevait Montpellier vendredi, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Score final, 6-0.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec Montpellier, vendredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Pour leur premier match de la saison au Parc des Princes, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des Héraultais qui auront vécu un calvaire, ce soir.

Le PSG démarre très fort

Le PSG voulait visiblement couper les ailes aux Héraultais dès le début de la rencontre. Première occasion et premier but pour les Parisiens. Lancé en profondeur par Joao Neves, Bradley Barcola prenait le dessus sur la défense et trompait Benjamin Lecomte de l’extérieur du pied (1-0, 4e). Le PSG rentrait ainsi bien dans la rencontre et écœurait Montpellier dans ce début de match. Très en jambes, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola posaient beaucoup de problèmes à la défense adverse.

Mais c’est l’autre membre du trio offensif, Marco Asensio, qui faisait le break en profitant d’une passe de Joao Neves pour ajuster Lecomte (2-0, 24e). Barcola passait près du doublé dans la foulée mais sa frappe filait à côté du cadre cette fois-ci (27e). La première occasion de Montpellier intervenait à la demi-heure de jeu sur corner avec une tête d’Arnaud Nordin qui était repoussée par Gianluigi Donnarumma (30e). Les Parisiens prenaient le jeu à leur compte mais ne marquaient plus à nouveau avant la fin du premier acte.

L'article continue ci-dessous

Le PSG enfonce Montpellier

Au retour des vestiaires, les Franciliens revenaient avec encore plus d’agressivité et ne laissaient pratiquement rien passer. Comme en première mi-temps, c’est Bradley Barcola qui lançait les hostilités en concluant une occasion initiée par Marco Asensio et poursuivie par Ousmane Dembélé (3-0, 53e). Cinq minutes plus tard, c’était au tour des latéraux de parisiens de s’illustrer avec un centre de Nuno Mendes repris au second poteau par Achraf Hakimi dont la frappe faisait mouche (4-0, 58e). Dans la foulée, Warren Zaire-Emery, bien servi par Dembélé, assommait les Héraultais en ajustant à son tour, Benjamin Lecomte (5-0, 60e). Le PSG enchainait encore les occasions avec Kang-In Lee (65e) et Désiré Doué (67e) qui avaient moins de réussite.

Les Parisiens relâchaient ensuite la pression et Montpellier en profitait pour amorcer quelques occasions mais Donnarumma s’interposait à deux reprises face à Akor Adams (69e) et Moussa Tamari (71e). Kang-In Lee se joignait finalement au festival en surprenant Lecomte sur une frappe aux abords de la surface de réparation (6-0, 82e). Ce n’est que le coup de sifflet final de l’arbitre qui venait mettre fin au calvaire des Héraultais. Le PSG (6pts) est 2e alors que Montpellier (1pt) occupe le 9e rang au classement provisoire de la Ligue 1.