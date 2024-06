Kylian Mbappé met en demeure le PSG et réclame une fortune

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé attaque le Paris Saint-Germain, son ancien club.

Depuis sept ans, le Paris Saint-Germain va débuter une saison sportive sans compter sur le meilleur buteur de son histoire, Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat, le Bondynois a jugé bon de quitter le navire plutôt que de renouveler son bail. Mais la fin entre les deux parties est tout sauf agréable.

Des mois de salaires impayés

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c’est une histoire qui appartient désormais au passé. Après plusieurs mois de rumeurs, le joueur a officialisé son départ en mai dernier. Un peu plus de deux semaines plus tard, le Real Madrid a officialisé le capitaine des Bleus comme sa première recrue estivale. Mais entre le joueur et son club parisien, des soucis pécuniaires restent à régler.

Le club de la capitale française doit des mois de salaire à son désormais ex-joueur. L’attaquant de 25 ans n’a pas reçu son salaire depuis le mois d’avril dernier, de même qu’une prime qui lui était promise dans son contrat qui devrait lui être versée en février. Si le clan du joueur a réclamé cet argent, le club francilien s’était défendu en expliquant que Mbappé n’a pas tenu ses engagements de l’été dernier. Du côté du Bondynois, c’est le PSG qui n’a pas respecté les engagements.

Mbappé fixe un ultimatum au PSG

Actuellement en Allemagne pour le Championnat d’Europe avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé n’a quand même pas oublié ce que lui doit le Paris Saint-Germain. A en croire les informations rapportées par L’Equipe, la nouvelle recrue de la Maison Blanche a mis en demeure le club champion de France pour des salaires et diverses primes qui ne lui sont plus versées depuis le mois d’avril.

Le joueur réclamerait une importante somme s’élevant à 100 millions d’euros à son ancien club. Selon RMC Sport, le club francilien a indiqué que les négociations se poursuivent entre les deux parties pour une issue.