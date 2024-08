Le PSG à la barre, Kylian Mbappé ne pardonne pas

Paris Saint-Germain vs Montpellier

Après son départ, Kylian Mbappé est prêt à en découdre avec le Paris Saint-Germain, qui lui doit une fortune.

Le mariage aura duré sept ans entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Mais la fin de la relation a été catastrophique entre le club francilien et le meilleur buteur de son histoire. Alors que le PSG s’attendait le moins à son départ cet été, le joueur est parti pour de vrai en signant en faveur du Real Madrid. Mais ce n’est pas fini, Mbappé traîne son ancien club devant les juridictions compétentes pour obtenir ses dus.

Mbappé et le PSG, la triste fin

La fin de l’histoire entre le PSG et son meilleur buteur est plus désagréable que prévu. Après sept ans au club, Kylian Mbappé a informé les dirigeants du PSG en février dernier qu’il n’avait pas l’intention de renouveler son contrat, qui expirait cet été. Une décision du joueur qui a été mal appréciée par la direction du club francilien. Pour Paris, c’est une trahison de la part du Bondynois, qui avait pourtant promis qu’il ne partirait pas libre du club.

Instruit, Luis Enrique, entraîneur du PSG, avait diminué complètement le temps de jeu du joueur, notamment en Ligue 1. Le joueur a alors conclu un pré-accord avec le Real Madrid pour venir gratuitement cet été. En mai, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a officialisé son départ du club à travers une vidéo sur les réseaux sociaux. Le joueur de 25 ans a d’ailleurs snobé le président Nasser Al-Khelaïfi dans la liste des remerciements. Deux semaines plus tard, notamment le 3 juin, il a signé au Real Madrid pour cinq ans. Quelques semaines après, toujours en juin, Mbappé a mis le PSG en demeure pour réclamer ce que lui doit le club champion de France.

Mbappé conduit le PSG devant la justice, Paris risque gros

S’il réclamait ses salaires et primes impayés au PSG, le nouveau propriétaire du SM Caen vient de faire recours aux juridictions compétentes. A en croire les informations rapportées par Le Monde, ce mardi, le capitaine des Bleus a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que l’UEFA, par le biais de la Fédération française de football (FFF), pour obtenir le versement de salaires et primes impayés par le club Rouge et Bleu.

Kylian Mbappé réclame 55 millions d’euros brut au PSG, précise le média. Cela correspondrait aux trois derniers mois de salaire et de « prime éthique » du joueur, mais aussi à une partie de sa prime à la signature. Le PSG s’expose à des sanctions si les accusations sont fondées. La commission juridique de la LFP a le pouvoir de prononcer une interdiction de recrutement en cas de défaut de paiement vis-à-vis d’un joueur.

« Le club risque aussi une remise en cause de sa licence UEFA Club, octroyée aux participants des compétitions européennes. L’une des conditions d’attribution de cette licence est l’absence d’arriérés de paiement », explique Le Monde, qui souligne que le néo-Madrilène a demandé à la FFF d’informer l’UEFA de sa situation en adressant une lettre au responsable de la commission d’octroi de la licence UEFA Club de la FFF. Le PSG risque gros.