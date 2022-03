Le PSG est devenu un des clubs les plus prisés et les plus suivis d'Europe et forcément avec sa constellation de stars, il fait beaucoup parler. Le club de la capitale est souvent pointé du doigt pour sa gestion des stars et pas que par des observateurs du football européen. En effet, récemment, deux anciens joueurs du club de la capitale ont émis des critiques envers le Paris Saint-Germain, à commencer par Zlatan Ibrahimovic.

"Chaque fois qu’un joueur quitte le PSG, il ne peut s’empêcher de parler de nous"

Le Suédois avait lancé plusieurs piques au PSG et à Leonardo. La première au micro de Téléfoot : "Paris est-il plus fort qu’à mon époque? Non, nous étions une équipe, aujourd’hui ce n’est pas une équipe". La seconde, quelques semaines plus tard au Corriere dello Sport : "Je n’ai rien de personnel contre Leonardo, avait-il confié Au contraire je l’aime bien. En effet, c’est lui qui m’a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher mais je connais la différence entre nous: moi, je ne demande pas, j’ordonne". Aujourd'hui à Dortmund, Thomas Meunier avait également égratigné le PSG dans les colonnes de L'Equipe au début du mois de février.

"Paris c’est bling-bling, depuis sa création d’ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu’autre chose.. (…) Dortmund ça correspond à ce dont j'avais besoin. Un club super professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga (...) La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière", avait lancé le latéral droit belge. Dans son interview accordée à L'Equipe, Leonardo a été interrogé sur le manque de discipline au PSG et an profité pour répondre sèchement aux critiques des deux joueurs.

"Tout le monde bosse et a très envie de gagner"

Je ne veux même pas répondre. L’indiscipline, elle est où ? Je pense qu’il y a une raison si, à chaque fois qu’un joueur quitte le PSG, il ne peut s’empêcher de parler de nous. Tout le monde veut venir. Zlatan Ibrahimovic a essayé plusieurs fois de revenir. J’attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu’il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui. Mais dites-moi, où est l’indiscipline ? Les boîtes de nuit de Neymar ? Pensez-vous qu'un joueur qui reste douze ans au sommet fasse vraiment n'importe quoi à côté. Il y a les réseaux sociaux mais ça transmet une sensation qui ne reflète pas la réalité.

"L’exposition du couple Icardi ? Il ne le fait plus. On a réglé ces histoires en interne, comme on le fait toujours. […] On a géré cette crise et tout le monde dans sa famille a respecté les consignes. Je constate juste qu’il n’y a plus de retard aux entraînements, que tout le monde bosse et on a une équipe, bien ensemble, qui a très envie de gagner", a ajouté le directeur sportif brésilien.

"On ne joue pas à la roulette chaque année"

Enfin, Leonardo estime que le PSG peut être fier du chemin accompli depuis le début du projet QSI en 2011 : "Quand on a commencé le projet, en 2011, quatorze ans après que j’ai joué mon dernier match ici, je suis revenu parce qu’on voulait construire un grand club. Pas seulement pour gagner la Ligue des champions. C’est complètement différent. Parce qu’un grand club, quand il gagne, c’est bien, mais l’année où il perd, il sait rester compétitif. Aujourd’hui, c’est notre cas. On ne joue pas à la roulette chaque année. Le sentiment que le public peut avoir ? Parce que revient toujours sur la table la C1. La base de la conversation est importante : Paris est devenu un grand club".

"Après, je vais commettre des erreurs, le club aussi. On prend mille décisions par jour, c’est normal. Mais prenez chaque étage. Dans notre effectif, O.K., on a des stars comme Messi, Neymar, Ramos, Mbappé, Di Maria, Navas, mais on a aussi Mendes qui a 19 ans, Hakimi 22, Donnarumma 22. Marquinhos vit sa 9e saison, Verratti sa 10e, Kimpembe est « né » ici. On construit quelque chose qui va durer. C’est pour cela que la base de la conversation ne peut pas toujours être : si on ne gagne pas la C1, on est nuls", a conclu le directeur sportif du PSG.