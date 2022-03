Nantes-PSG : Verratti suspendu après ses propos déplacés envers l'arbitrage

La commission de discipline de la LFP était réunie ce mercredi 2 mars pour statuer sur les sanctions à infliger à Marco Verratti après ses propos envers l'arbitrage.

« Pour son comportement après la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, Marco Verratti a été sanctionné d'un match ferme plus un avec sursis. Cette sanction prendra effet à partir du mardi 8 mars à 0h00 », a annoncé la commission dans un communiqué publié sur le site officiel de la LFP.

❌ Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP sont connues !https://t.co/TUqWl39bta — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 2, 2022

Le milieu de terrain du PSG avait « allumé » le trio arbitral (dirigé par monsieur Lesage) du match Nantes-PSG que le club parisien avait perdu 3-1 : « Ce n'est pas possible qu'on prenne 10 cartons jaunes (6 en réalité, n.d.l.r.). On ne peut pas parler avec l'arbitre, on ne peut rien faire. C'est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça [...] Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s'est fait chier dessus avec les arbitres. »

Avec la sanction infligée par la LFP, Marco Verratti manquera la rencontre de Ligue 1 jouée au Parc des princes contre les Girondins de Bordeaux le dimanche 13 mars.