Le prochain club de N'Golo Kanté va vous surprendre

Le FC Barcelone va vraisemblablement tenter de réaliser des transferts gratuits l'été prochain et il semble qu'il ait une chance d'obtenir Ngolo Kanté

L'été dernier, les Blaugrana souhaitaient se séparer de deux joueurs de Chelsea, Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso, mais ils n'ont réussi qu'à un seul d'entre eux, même s'il leur restait un an de contrat. Les Blues tenaient cependant à conserver Azpilicueta, parvenant à le persuader de rester.

Kanté vers le Barça

Leur intervention ne devrait pas poser un tel problème dans ce cas, Barcelone n'aura qu'à se défaire de la concurrence. Chelsea est satisfait de voir Kanté quitter le club cet été, après un été et un hiver de recrutement intensif. Ils ne le considèrent plus comme nécessaire et il est peu probable qu'ils lui offrent un nouveau contrat.

Les Blaugrana suivent Kante depuis un certain temps comme une alternative potentielle à Sergio Busquets, si le vétéran décide de partir à l'expiration de son contrat. Selon Sport, il est bien considéré au Can Barca, mais il y a des doutes sur sa forme physique.

À 31 ans, l'influence de Kanté n'est plus ce qu'elle était, et il est absent depuis le début de la saison en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Tant qu'ils n'auront pas la preuve que Kante est complètement rétabli (il doit reprendre la compétition en février), ils ne s'engageront pas à le poursuivre.

En cas de départ de Busquets, Kante représenterait une rupture majeure avec le capitaine actuel en termes de style. Busquets est réputé pour sa capacité à construire le jeu depuis la profondeur, quelque chose que Kante n'a pas dans son casier. De même, il fournirait théoriquement à Barcelone une meilleure couverture pour les contre-attaques.