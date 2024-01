Le prochain club de De Gea enfin dévoilé

L'ancien gardien de but de Manchester United et joueur libre David de Gea serait en pourparlers avec le club saoudien de Pro League Al-Shabab.

De Gea a quitté les Red Devils à la fin de la saison dernière, mettant fin à une association de 12 ans à Old Trafford. Le joueur de 33 ans semblait prêt à signer un nouveau contrat avec le club en juin dernier, en acceptant une réduction de salaire, mais United s'est retiré du processus et a recruté Andre Onana, de l'Inter, à la place. Après avoir été associé à Al-Nassr et à Newcastle United, le Daily Mail affirme que les négociations avec Al-Shabab progressent en vue d'un transfert.

De Gea, qui a joué 545 fois pour United, aurait été écarté car les Red Devils voulaient un gardien plus confiant avec le ballon au pied pour lancer les attaques. Si Onana, recruté pour 47,2 millions de livres (59,9 millions de dollars), est plus compétent techniquement, on peut se demander si les géants de la Premier League n'ont pas commis une erreur en laissant partir l'international espagnol.

Lors de sa dernière saison avec United, De Gea a remporté le Gant d'or de la Premier League après avoir réalisé 17 matches sans encombre, les hommes d'Erik ten Hag terminant à la troisième place de la division. C'était la deuxième fois que l'Espagnol obtenait cette récompense après son succès en 2017/18, lorsqu'il avait gardé 18 buts.

De Gea étant un agent libre, il n'est pas lié par la fenêtre de transfert de janvier pour conclure l'accord le plus rapidement possible. Après plus de six mois sans club, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid pourrait avoir besoin de se familiariser avec une équipe, mais le fait qu'Al-Shabab ne rejoue pas avant la mi-février pourrait lui donner le temps de s'acclimater et de se mettre en route.