Ces dernières semaines, le Real Madrid a été associé au latéral droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Les Blancos suivraient de près la situation de l'international anglais, dont le contrat actuel expire en 2025.

La position d'arrière droit est un secteur que le Real Madrid devra traiter dans les années à venir. Dani Carvajal et Lucas Vazquez ont tous deux 32 ans et le club n'a pas de successeur à long terme. Il faudra donc en recruter un, et ce pourrait être Alexander-Arnold, mais ce ne sera visiblement pas cet été.

Rendez-vous en 2025

Après avoir appris que Vazquez devrait signer un nouveau bail d'un an la semaine prochaine, Diario AS rapporte que le Real Madrid n'a pas l'intention de recruter un nouveau latéral droit cet été, préférant continuer avec Carvajal et Vazquez pour 12 mois supplémentaires.

Malgré cela, il sera intéressant de voir si le Real Madrid tente de recruter Alexander-Arnold en 2025, ce qui serait une réelle possibilité si un nouveau contrat avec Liverpool ne se concrétise pas au cours des six prochains mois.