Le plan de Milan pour recruter Zlatan Ibrahimovic

La direction de l’AC Milan aurait déjà établi un plan pour recruter Zlatan Ibrahimovic sans trop se mettre dans le rouge financièrement.

Depuis mercredi soir, Zlatan Ibrahimovic n’est officiellement plus joueur de . La star suédoise a fait ses adieux à la formation californienne, mais aussi à la Major League Soccer. Bien qu’âgé de 38 ans, l’ancien buteur du PSG n’a cependant aucune intention de raccrocher les crampons. Il devrait retourner en Europe et il y a déjà un club qui est en train de lui dérouler le tapis rouge dans l’espoir de l’accueillir.

L’ s’active pour faire signer celui qui a défendu avec brio ses couleurs entre 2010 et 2012. Malgré des moyens financiers limités, le club rossonerro aurait trouvé la solution pour enrôler le Scandinave et prendre en charge son salaire (6,4M€). Pour l’indemnité du transfert, les Lombards n’auront rien à payer puisque le joueur était en fin de contrat à Los Angeles.

L'article continue ci-dessous

L’idée des responsables lombards est de se séparer de trois éléments dès l’ouverture du mercato hivernal. Les indésirables sont Franck Kessie, Fabio Borini et Ricardo Rodriguez. L’Ivoirien et le affichent un rendement très décevant depuis l’entame de l’exercice en cours. Quant à l’international italien, il est cantonné au banc et Milan cherche à le céder depuis plusieurs mois. La vente de ces trois joueurs devrait rapporter environ 40M€ aux Rossonerri. De quoi largement couvrir le contrat d’Ibrahimovic sur un an, voire dix-huit mois.

Pour rappel, un autre club italien s’était manifesté dans l’espoir d’accueillir Ibrahimovic dans ses rangs, en l’occurrence . Ses dirigeants se sont cependant vite rendus à l’évidence ; ils n’ont pas les moyens nécessaires pour une telle acquisition.