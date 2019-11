MLS - Zlatan Ibrahimovic fait ses adieux au LA Galaxy... à sa façon

"Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. Merci au LA Galaxy de m'avoir fait sentir vivant à nouveau. Au supporters : vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. De rien. L'histoire continue... Maintenant retournez regarder du baseball."

Tout le monde se souvient du fameux "Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende", lâche par l'attaquant suédois au moment de quitter le PSG, à l'issue de la saison 2015-2016. Zlatan Ibrahimovic a donc eu une nouvelle fois le sens de la formule au moment d'annoncer la fin de son aventure avec le via un message publié sur son compte Twitter.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr