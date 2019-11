Ibrahimovic à Bologne, ça chauffe !

L’attaquant suédois serait en contacts très avancés avec le club italien d’Emilie-Romagne.

Où Zlatan Ibrahimovic, qui se trouve en fin de contrat à , va bien pouvoir poursuivre sa carrière ? Alors qu’on l’annonçait en , et plus récemment de retour à Manchester United, le géant scandinave se dirigerait désormais plus vers la .

L’ancien parisien serait actuellement en discussion avec Bologne, l’actuel 12e du championnat italien. Les Rossoblu ne correspondent pas vraiment au standing des formations où Ibra a évolué durant sa carrière, mais ce dernier serait apparemment disposé à faire des efforts afin de signer dans ce club.

L'article continue ci-dessous

C’est Walter Sabatini, le directeur sportif de cette modeste formation, qui a évoqué cette possibilité, ce samedi en marge du match contre l’Inter (1-2). Et les propos tenus laissent suggérer que les pourparlers entre les deux parties sont à un stade assez avancé. « Zlatan Ibrahimovic pourrait jouer pour nous, il a des liens avec Mihajlovic. Ce n'est pas impossible. Ibra veut aider Sinisa et nous allons essayer de l’attirer », a déclaré Sabatini à la TV italienne.

Ibra connait Mihajlovic du temps où il jouait à l’Inter (2006-09). Durant ses deux premières années en Lombardie, le Serbe officiait comme entraineur adjoint de Roberto Mancini. A-t-il été touché par la maladie à laquelle a succombé l’entraineur de au point de vouloir renforcer son attaque et à des conditions financières bien moindres que dans ses précédents clubs ? Ça serait une démarche des plus louables de la part de l’étoile suédoise.