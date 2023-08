Le père de Neymar monte au créneau !

Neymar Sr a tenu à réagir aux informations qui sont parues ce lundi au sujet de son fils.

Neymar Jr serait sur le départ le PSG est disposé à le laisser filer. C’est ce qu’a révélé la presse française ce lundi et il semblerait que cette information serait fausse. D’après le père de l’intéressé, rien de ce qui a été dit ne concorde avec la réalité.

Neymar Sr nie tout en bloc

Neymar Sr s’est exprimé au média PL Brasil dans la soirée de lundi. Quand il a été questionné à propos de son fils, il a assuré : « Je ne vais pas confirmer quelque chose qui ne s’est pas produit ».

Un démenti catégorique. Faut-il le croire sur parole ou alors imaginez un coup de bluff, pouvant permettre aux différentes parties de travailler discrètement sur un transfert ? Les deux scénarios sont possibles.

Quoi qu’il en soit, la tendance pour Neymar reste toujours à une nouvelle saison au PSG. Quand bien même il soit attiré par un come-back dans son ancien club de Barcelone, les Blaugrana, eux, n’ont pas vraiment les moyens de le faire revenir. Car outre ce qu’ils devront lui payer en salaire, il y a aussi l’indemnité de transfert sur laquelle il faudra s’aligner. Et nul doute que Paris ne bradera pas son numéro 10.

Neymar sera présent contre Lorient

Pour rappel, Neymar a fait son retour sur les terrains la semaine dernière après six mois d’absence. Etincelant contre les Sud-Coréens de Jeonbuk Motoros, avec un but inscrit et deux passes décisives offertes, l’international auriverde a hâte d’attaquer la compétition officielle. Face à Lorient samedi prochain, Luis Enrique devrait faire appel à ses services. Mais il est fort probable que ça soit comme remplaçant et non comme titulaire.