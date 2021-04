Le patron du football italien met en garde les cadors de la Serie A

Le président de la fédération italienne a fait savoir que les clubs italiens qui participeraient à une Super League seraient exclus de la Serie A.

Les équipes italiennes qui accepteraient de rejoindre des compétitions non autorisées telles que la Super League seront interdites de concourir en Serie A, a averti le patron de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina.

La Juventus, l'Inter et l'AC Milan figuraient parmi les membres fondateurs de la compétition annoncée il y a plus d'une semaine. Le complot visant à créer la Super League pour rivaliser avec la Ligue des champions s'est rapidement effondré, plusieurs équipes ayant annulé leur décision de rejoindre l'épreuve à la suite de menaces d'associations de football et de manifestations de supporters.

La FIGC a adopté une nouvelle clause dans ses règles menaçant les clubs s'inscrivant à des tournois non autorisés par les instances dirigeantes officielles du football qu'ils risquent d'être expulsés de la Serie A et de la Coppa Italia.

Gravina impressionné par l'intervention de Boris Johnson

"En ce qui concerne la règle anti-Super League, quiconque envisage de rejoindre une compétition non autorisée par l'UEFA, la FIFA et la FIGC perdra son adhésion", a déclaré Gravina lors d'une conférence de presse. "Quiconque a interprété la Super League comme un simple acte de faiblesse de la part de certaines entreprises en difficulté économique, se trompe. Pour le moment, nous n'avons aucune nouvelle de qui est resté et qui a quitté la Super League. Cette règle sera incluse dans les licences nationales et ensuite elle sera intégrée dans le code de justice sportive. Si, à la date limite des candidatures pour les championnats nationaux, une équipe rejoint d'autres championnats à caractère privé, elle est exclue [des compétitions FIGC]."

Gravina a déclaré qu'il s'était entretenu avec le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin,sur la façon de faire face à la menace de la Super League et a déclaré qu'ils étaient tous les deux sur la même longueur d'onde.

Il a également été impressionné par la réaction du Premier ministre britannique Boris Johnson après avoir déclaré que la Super League serait injuste pour les fans.

"J'étais à Montreux, je suis arrivé avec Ceferin et nous avons eu une discussion très ouverte, juste et concrète sur la Super League", a déclaré Gravina. "Nous nous sommes tout de suite retrouvés au diapason, j'ai été frappé par sa grande détermination et sa volonté d'impliquer toutes les forces politiques sur le terrain. En l'espace de quelques heures, nous avons su impliquer toutes les forces politiques concernées. Le Premier ministre anglais était impeccable. Il a fait appel aux supporters et non aux clubs. C'est un message important."