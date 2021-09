Le onze du PSG contre l’OL : Mbappé est bien là, Donnarumma de retour

Kylian Mbappé est finalement bien présent dans le onze du PSG pour défier l'OL. Ginaluigi Donnarumma est aussi aligné.

Mauricio Pochettino a pu aligner pour la deuxième fois d’affilée la MNM. Le doute concernait Kylian Mbappé, qui avait été touché à un orteil lors du match contre Bruges, mais l’international français a pu bien se rétablir au final . Il tiendra sa place dans l’équipe de départ du PSG lors du choc contre l’OL.

Mbappé sera donc associé à Messi et Neymar, mais le trio ne sera pas seul aux avant-postes. Mauricio Pochettino a aussi décidé de miser sur Angel Di Maria. Ils seront donc quatre joueurs à mener l'attaque francilienne. Un sacré pari de la part du coach argentin.

Wijnaldum démarre sur le banc

Paris se produira dans un système en 4-2-3-1. Derrière le séduisant carré, on retrouvera notamment Idrissa Gueye. Le Sénégalais avait beaucoup manqué aux siens lors de la sortie continentale. Dans l’entrejeu, et en l’absence de Marco Verratti, il se produira aux côtés d'Ander Herrera. Gigi Wijnaldum, lui, paye ses mauvaises prestations récentes en démarrant sur le banc.

En défense, la charnière Marquinhos – Kimpembe demeure immuable, même si l’arrière française commence à accuser le coup physiquement . Et sur les côtés, Nuno Mendes et Thilo Kehrer sont préférés à Abdou Diallo et Achraf Hakimi. Une volonté certainement de faire tourner de la part de "Poch".

Donnarumma préféré à Navas

Enfin, dans les buts, Mauricio Pochettino a fait confiance à Gianluigi Donnarumma comme lors de la précédente rencontre du championnat. L'Italien semble être rentré dans une véritable rotation avec Keylor Navas, et ce n'est pas plus mal.

Côté lyonnais, il y a une surprise à signaler, à savoir la présence de Houssem Aouar sur le banc. Les deux recrues Xherdan Shaqiri et Jérome Boateng sont, elles, alignées. En attaque, tandis que Moussa Dembélé est indisponible, Peter Bosz a fait confiance au trio Toko Ekambi, Slimani et Shaqiri. Lucas Paqueta évoluera en soutien de ce trio, dans un schéma en 4-2-1-3.