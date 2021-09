PSG-Lyon : Kimpembe enchaîne les matches malgré la douleur

Touché à une cheville depuis plusieurs semaines, le défenseur enchaîne les matches et alterne entre bon et moins bon.

Le début de saison de Presnel Kimpembe pourrait se résumer en un chiffre. Alors que la saison a repris pour le PSG le 2 août, lors du Trophée des champions perdu face à Lille, le défenseur a pris part à dix matches en près d'un mois et demi. Sept avec Paris et trois avec l'équipe de France, dont neuf en tant que titulaire. Rien que ça.

Et pour un joueur qui n'a repris que le 26 juillet après une saison très longue et disputé son premier match une semaine après, forcément cela commence déjà a tiré. Depuis l'Euro, « Presko » traine quelques douleurs à une cheville et lors du dernier match des Bleus face à la Finlande, l'international français a d'abord dû sortir, touché au talon d'Achille.

Au sortir de ce dernier match international, Presnel Kimpembe confiait en privé qu'il ne serait pas contre le fait de souffler mais que malgré sa gène il resterait à la disposition de Mauricio Pochettino. Finalement, le technicien argentin l'a titularisé avant de le faire sortir à dix minutes de la fin de la rencontre contre Clermont (4-0, le 11 septembre).

Il devrait être là contre Lyon

Entre un pied douloureux, un retour au terrain très rapide et l'enchaînement des matches, les performances du Titis alterne entre bon et moins bon. On l'a d'abord vu très saignant contre Lille (0-1, le 2 août) mais plus en difficulté à Troyes (2-1, le 7) ou Strasbourg (3-2, le 14). Mais aussi avec les Bleus face à l'Ukraine (1-1, le 4 septembre).

Pourquoi donc avoir repris si tôt ? Presnel Kimpembe le sait. A Paris, cette saison la concurrence devrait être plus importante avec notamment l'arrivée de Sergio Ramos – Mauricio Pochettino affirmait qu'il ne savait pas avec précision quand il pourrait reprendre la compétition – et le défenseur formé dans la capitale a souhaité marquer le coup et rappelé qu'il était toujours prêt au combat.

Interrogé en conférence de presse sur la gestion des bobos de plusieurs de ces joueurs, Mauricio Pochettino indiquait ce samedi qu'il devrait procéder à un turn over dans les prochains jours. « On va essayer de faire une bonne utilisation de l'effectif tout en maintenant un équilibre. On est dans un moment de folie ou on doit ménager nos joueurs pour faire attention au temps de jeu mais aussi continuer à gagner », expliquait le technicien parisien.

Dans ce contexte, quand Presnel Kimpembe pourra t-il souffler ? A priori pas dimanche. En cette fin de semaine, la tendance était à ce qu'il soit bien là contre Lyon dimanche soir.