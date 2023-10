Le onze de Lyon contre Reims : Fabio Grosso sort sa petite carte surprise

L’OL affrontetout à l’heure Reims dans le cadre de la 7éme journée de Ligue 1. Le coach lyonnais Fabio Grosso surprend pour son onze de départ.

Mal en point en ce début d’exercice avec une triste 18éme place au classement avant le match de ce dimanche contre le Stade de Reims au Stade auguste Delaune, l’Olympique Lyonnais doit sortir le grand jeu pour s’imposer. Avec une grosse surprise dans son onze de départ, Fabio Grosso croit avoir trouvé la parade pour réaliser cet objectif.

Lyon en quête de sa première victoire

Après quatre défaites et deux matchs nuls en six matchs, l’Olympique Lyonnais est en quête de sa première victoire cette saison contre le Stade de Reims. Pour cette rencontre importante pour lancer enfin leurs saisons, les Gones sont privés de leur capitaine Alexandre Lacazette. L’international français est suspendu. Trois autres joueurs à savoir : Dejan Lovren, Paul Akouokou et El Arouch sont à l'infirmerie. Néanmoins l’entraîneur italien reste fidèle à son 4-3-3. Il demandera sans doute à ses hommes de presser haut la formation rémoise afin d’empêcher leurs premières relances. L’animation offensive sera basée certainement sur des combinaisons dans les intervalles réduits avec parfois des rushs solitaires sur les côtés.

Mama Baldé titulaire

Pour pallier à l’absence de Lacazette, Grosso a fait confiance à Mama Baldé. Arrivé cet été au bord du Rhône en provenance de Troyes pour un prêt assorti d’une option d’achat garantie par des conditions réalisables, le joueur de 27 ans est aligné à la pointe de l’attaque de l’OL. L’international guinéen muet depuis le début de la saison (0 but en 3 matchs de Ligue 1) sera accompagné par Rayan Cherki et Ernest Nuamah dans le secteur offensif lyonnais. Au milieu de terrain, on note la présence de Maxence Caqueret, de Skelly Alvero et de Corentin Tolisso. Mala, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico vont animer le secteur défensif.Compo probables Lyon Lopes - Mala, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico - Alvero, Caqueret, Tolisso - Nuamah, Baldé, Cherki.