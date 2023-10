Le onze de l’OL contre l’OM : Après Cherki, Grosso fait une autre victime

L’entraineur lyonnais, Fabio Grosso, a opéré un choix fort pour l’opposition contre Marseille.

En clôture de la 10e journée de Ligue 1, Lyon défie ce dimanche soir Marseille. Une rencontre à couteau et pour laquelle Fabio Grosso a fait le choix de surprendre en alignant un onze inédit.

De jeunes pour accompagner Lacazette

L’entraineur italien avait décidé de se passer de Rayan Cherki pour ce match. L’international espoir a été laissé à Lyon. Pour le suppléer, il a choisi de faire confiance au jeune ghanéen Nuamah. Ce dernier composera la ligne d’attaque en compagnie de Jeffinho et du capitaine Alexandre Lacazette.

L’autre décision forte de Grosso c’est de placer Alvero en milieu de terrain. Ce dernier a été préféré à Johann Lepenant. Maxence Caqueret et Corentin Tolisso sont, eux, bien titulaires pour cet Olympico.

Enfin, en défense, on a décidé de miser sur le quatuor type. Nicolas Tagliafico retrouve sa place dans le couloir gauche au détriment d’Henrique. Son pendant à gauche sera Mata et la charnière est composée du duo O’Brien et Lovren. Dans les buts, c’est évidemment Anthony Lopes qui est aligné.

Le onze de départ de Lyon :

Lopes ; Mata, Tagliafico, O’Brien, Lovren ; Alvero, Caqueret, Tolisso, Nuamah ; Lacazette, Jeffinho.