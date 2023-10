OL : Grosse surprise autour de Rayan Cherki

L’ailier français doit faire face à une lourde décision de Fabio Grosso avant le choc contre l’Olympique Lyonnais.

Alors que Lyon se déplace ce dimanche au Vélodrome pour affronter l’OM dans le cadre de la 10éme journée de Ligue 1, Fabio Grosso a décidé de se passer de Rayan Cherki.

Rayan Cherki absent du groupe

Rayan Cherki, considéré comme l'un des grands espoirs du football français, n'a pas encore inscrit de but cette saison en Ligue 1 malgré quelques apparitions sporadiques. Grosso, qui n'a titularisé Cherki que deux fois en quatre matchs, semble hésiter à lui accorder plus de temps de jeu. Sa situation est d'autant plus surprenante que le jeune joueur brille avec l'équipe espoirs sous la houlette de Thierry Henry. Pour se affronter l’OM dimanche, Grosso a décidé de se passer de Rayan Cherki.

Le choix de Grosso d'écarter Cherki du groupe suscite des interrogations, d'autant plus que l'OL traverse une période de crise. Bon dernier de la Ligue 1 et la seule équipe du championnat à ne pas encore avoir remporté de match, le club lyonnais fait face à une série de défis. Depuis les révélations de Jérôme Rothen sur "l'affaire de la taupe," la situation s'est encore compliquée.

Une sanction disciplinaire ?

Les raisons de cette décision restent floues, le club n'ayant pas fourni d'explication officielle. Certains spéculent sur des différends internes ou une sanction disciplinaire à l’encontre du joueur, mais rien n'a été confirmé. La décision de Grosso laisse les supporters dans l'expectative, d'autant plus que l'OL a désespérément besoin de renouer avec la victoire pour sortir de sa position délicate en championnat.

Le groupe de Lyon :

Lopes, Riou, Bengui - Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico, Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara, Lepenant, Tolisso, Baldé, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah