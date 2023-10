OM - OL : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais est en déplacement à Marseille, dimanche, dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1 française. Les dernières news ici.

Après le match entre Clermont Foot et l’OGC Nice (0-1), qui a lancé la dixième journée du championnat de France, vendredi, les autres matchs de cette échéance se poursuivent ce week-end. En effet, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais vont livrer le premier Olympico de la saison.

L’OM et l'OL en quête de rebond en Ligue 1

Si l’Olympique de Marseille s’en sort plus ou moins bien en Europe, les hommes de Gennaro Gattuso peinent à s'imposer en championnat de France. Les Phocéens, actuellement à la huitième place de Ligue 1 (12 points), n’ont pas un parcours reluisant en ce début de saison. Battu par l’OGC Nice lors de la précédente journée, le club marseillais a pu se relancer en Europe lors de la réception de l’AEK Athènes en s’imposant 3-1 au Vélodrome Orange. Gattuso et les siens envisagent de ne donner aucune chance à l’OL de s’exprimer ce dimanche.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

De l’autre côté de la ligne de bataille, les Gones, très confiants, comme l’a souligné Fabio Grosso, viennent au Vélodrome dans le but de rentrer avec les trois points en bloc, significatifs de leur première victoire de la saison. Lanterne rouge de la Ligue 1 avec seulement trois points au compteur, l’OL vit une période compliquée avec notamment les récentes révélations de Jérôme Rothen sur le club. Ceci après la nouvelle défaite du weekend dernier à domicile contre Clermont Foot (1-2), qui a fait chuter les Gones à la dernière place. Pour ce déplacement à Marseille, Lyon peut compter sur plusieurs de ses supporters, qui ont été autorisés par la préfecture à effectuer le déplacement.

Faut-il noter que Marseille a remporté ses 2 derniers matchs contre Lyon en Ligue 1, c’est autant que lors des 23 précédents (10 nuls, 11 défaites). L’OM n’a jamais gagné 3 fois de suite contre l’OL dans l’élite. De son côté, l’OL est l’équipe qui s’est le plus souvent imposée à l’extérieur contre Marseille en Ligue 1 (13 succès en 53 rencontres).

Horaire et lieu du match

OM – OL

10e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45 française

Les équipes probables du OM – OL

OM: Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Veretout, Rongier, Kondogbia - Sarr, Harit - Aubameyang

OL: Lopes - Mata, Lovren, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Akouakou, Maitland-Niles - Cherki, Lacazette, Jeffinho

Sur quelle chaîne suivre le match OM – OL

La rencontre entre L’OM et l’OL sera à suivre ce dimanche 29 octobre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.